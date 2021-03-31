Игорь Сергеенко в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий: убеждаешься, что сегодня люди занимаются созидательным трудом

Новости Беларуси. «Белмедпрепараты» выпустят первую промышленную партию вакцины «Спутник V» в середине апреля. Об этом сообщил министр здравоохранения во время посещения РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

31 марта с коллективом центра пообщался и глава Администрации Президента. Игорь Сергеенко подчеркнул, что медучреждение является ведущим в стране в системе переливания крови.

Испытанием на прочность стал 2020 год, но даже в условиях непростой эпидобстановки центр продолжал работать успешно.