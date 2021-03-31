Игорь Сергеенко в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий: убеждаешься, что сегодня люди занимаются созидательным трудом
Новости Беларуси. «Белмедпрепараты» выпустят первую промышленную партию вакцины «Спутник V» в середине апреля. Об этом сообщил министр здравоохранения во время посещения РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
31 марта с коллективом центра пообщался и глава Администрации Президента. Игорь Сергеенко подчеркнул, что медучреждение является ведущим в стране в системе переливания крови.
Испытанием на прочность стал 2020 год, но даже в условиях непростой эпидобстановки центр продолжал работать успешно.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Одним из первых в мире центр приступил и успешно создал плазму иммунную анти-COVID-19, которая используется для лечения больных COVID. Достаточно успешно организована работа с донорами соответствующими. Только в прошлом году была оказана помощь 3,5 тысячам жителям нашей страны. На примере таких коллективов убеждаешься, бывая в разных регионах нашей страны, в том, что сегодня люди занимаются созидательным трудом.
«Белмедпрепараты» выпустят первую промышленную партию вакцины «Спутник V» в апреле
Коллектив центра обратил внимание и на новый проект закона о донорстве крови. По словам сотрудников, документа очень ждут и сами доноры, и специалисты этой сферы. Работу необходимо активизировать как можно скорее. Глава Администрации Президента поддержал предложение вернуться к этому вопросу.