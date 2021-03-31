В Слуцке откроют Епархиальный дом имени Владыки Филарета. Что будет внутри?
Новости Беларуси. Не культовое сооружение, а социально-общественный центр – новый Епархиальный дом в Слуцке заработает в марте 2022 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Открытие здания епархиального управления приурочат к 86-й годовщине со дня рождения митрополита Филарета, чье имя и будет носить центр.
Предназначение нового здания социальное. Здесь разместят молодежный и детский центры, пункт раздачи вещей малоимущим, а также музей, где представят сохранившиеся иконы из разрушенных храмов, а также другие реликвии. Рядом возводят благотворительную столовую.
Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский:
Также будут созданы специальные кабинеты для духовно-нравственного и патриотического воспитания нашей молодежи, что чрезвычайно важно. Мы все сетуем, что молодые люди чем-то не тем занимаются. Они не тем занимаются, потому что мы не можем им ничего предложить. Вот здесь, в этом Епархиальном доме имени Владыки Филарета, мы сделаем специальный центр, который будет занимать молодых людей в различных полезных делах.
На территории храма продолжается возведение звонницы святителя Николая Чудотворца, где установлен самый большой колокол в Беларуси. Его вес – 7,5 тонны. Также появятся парк, посвященный митрополиту Филарету, и детская площадка.