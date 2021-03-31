В Слуцке откроют Епархиальный дом имени Владыки Филарета. Что будет внутри?

Предназначение нового здания социальное. Здесь разместят молодежный и детский центры, пункт раздачи вещей малоимущим, а также музей, где представят сохранившиеся иконы из разрушенных храмов, а также другие реликвии. Рядом возводят благотворительную столовую.

Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский:

Также будут созданы специальные кабинеты для духовно-нравственного и патриотического воспитания нашей молодежи, что чрезвычайно важно. Мы все сетуем, что молодые люди чем-то не тем занимаются. Они не тем занимаются, потому что мы не можем им ничего предложить. Вот здесь, в этом Епархиальном доме имени Владыки Филарета, мы сделаем специальный центр, который будет занимать молодых людей в различных полезных делах.