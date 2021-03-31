Прямой эфир

В Минской области началась акция «Восстановление святынь Беларуси». Волонтёры благоустроят исторические места

31 марта 2021 14:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области волонтеры движения «Доброе сердце» благоустроят более 20 культовых объектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области началась акция «Восстановление святынь Беларуси». Волонтёры благоустроят исторические места-1

Порядок наведут в рамках благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси».

Внимание храмам, монастырям, братским захоронениям. Добровольцы уже благоустроили территорию Братской могилы в Борисове, в планах навести порядок у Кафедрального собора Святого благоверного князя Александра Невского в Пуховичском районе. А в Дзержинском уберут территорию, где была дислокация первого партизанского отряда в деревне Бакиново. Благоустроить памятные места планируют во всех районах области.

В Минской области началась акция «Восстановление святынь Беларуси». Волонтёры благоустроят исторические места-4

Владимир Богданов, второй секретарь Минского областного комитета БРСМ:
В 22 районах и в городе Жодино этот проект будет осуществлен, то есть ребята не остановятся на одном каком-то объекте – это будет несколько объектов. Каждый месяц ребята будут помогать в наведении порядка на знаковых исторических местах, потому что все-таки цель проекта – это духовно-нравственное воспитание молодежи, подрастающего поколения и, конечно же, сохранение исторической памяти о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне.

В Минской области началась акция «Восстановление святынь Беларуси». Волонтёры благоустроят исторические места-7

Всего в акции примут участие около 300 добровольцев. Работать на культовых объектах будут весной и летом. Завершится акция в сентябре.

# Благотворительная акция # общество # Владимир Богданов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Белмедпрепараты» выпустят первую промышленную партию вакцины «Спутник V» в апреле
31 марта 2021 14:06

«Белмедпрепараты» выпустят первую промышленную партию вакцины «Спутник V» в апреле

В Минске пройдёт электронная ярмарка вакансий. Предложат более 600 рабочих мест
31 марта 2021 13:47

В Минске пройдёт электронная ярмарка вакансий. Предложат более 600 рабочих мест

Ключевой объект глобальной модернизации Мозырского НПЗ введут в строй к началу лета
31 марта 2021 13:41

Ключевой объект глобальной модернизации Мозырского НПЗ введут в строй к началу лета