В Минской области началась акция «Восстановление святынь Беларуси». Волонтёры благоустроят исторические места

Внимание храмам, монастырям, братским захоронениям. Добровольцы уже благоустроили территорию Братской могилы в Борисове, в планах навести порядок у Кафедрального собора Святого благоверного князя Александра Невского в Пуховичском районе. А в Дзержинском уберут территорию, где была дислокация первого партизанского отряда в деревне Бакиново. Благоустроить памятные места планируют во всех районах области.

Владимир Богданов, второй секретарь Минского областного комитета БРСМ:

В 22 районах и в городе Жодино этот проект будет осуществлен, то есть ребята не остановятся на одном каком-то объекте – это будет несколько объектов. Каждый месяц ребята будут помогать в наведении порядка на знаковых исторических местах, потому что все-таки цель проекта – это духовно-нравственное воспитание молодежи, подрастающего поколения и, конечно же, сохранение исторической памяти о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне.