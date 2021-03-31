Посевную кампанию в Минской области начали уже 12 районов. Кто следит за выполнением работ?

Новости Беларуси. Посевную в Минской области ведут 12 районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Аграрии уже прошли 1 500 гектаров. Всего весенний план – около 170 тысяч. К массовому севу постепенно подключаются все сельхозорганизации Червенского района, в том числе и местный райагросервис.

Юлия Минич, корреспондент: Чтобы посевная прошла без происшествий, специальные рабочие группы мониторят степень готовности аграриев к полевым работам. Все должно быть в надлежащем порядке – от этого зависит результат весенней кампании.

Техника, которая будет участвовать в посевной, давно на линейке готовности. За зимний период машины подкрасили, где надо, заменили детали.

Геннадий Шершень, директор сельхозпредприятия «Червенский райагросервис» : В растениеводстве у нас только энергонасыщенных будет задействовано 12 штук. Это сеялки, предпосевная обработка, вспашка, внесение органики. Ну, и, естественно, погрузка и все, к этому относящееся. Погрузчики тоже уже давно все исправные, навозоразбрасыватели уже работают. «Роса», которая подкармливает РДУ, уже давно в поле.

За ходом работы следят специальные ежедневные рабочие группы. Это сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, отдела охраны правопорядка и профилактики, а также ГАИ. У каждого своя задача и фронт проверок.

Сергей Качанович, заместитель начальника Червенского РОВД:

Если обращать внимание непосредственно на службу милиции общественной безопасности, на что направлена их деятельность, в первую очередь это, конечно, профилактика. Профилактика направлена на различные виды хищения фонда семенного, это профилактические беседы с работниками организаций, это проверка оборудования территории организации.

Что касается сотрудников Госавтоинспекции, они в первую очередь, конечно, обращают внимание на различного рода правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Это выпуск транспортных средств на линию, порядок освидетельствования механизаторов-водителей сельскохозяйственных организаций.

С приходом нового руководителя три года назад хозяйство заметно выросло. Общая площадь увеличилась в три раза и составляет практически 15 тысяч гектаров. Поэтому ответственности перед посевной больше. В хозяйстве уже приступили к подкормке зерновых – на этой неделе завершат.