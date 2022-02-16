В Пинском районе подвели итоги экономического развития перед референдумом. Какие показатели улучшились?

Новости Беларуси. К проведению референдума все готово – об этом 16 февраля заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко в ходе поездки в Пинский район. Там подводили итоги социально-экономического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Игорь Сергеенко в Пинске: «Уверены, что пройдет в конструктивном русле, люди поддержат референдум» – подробности здесь.

За пять лет в регионе производство сельхозпродукции выросло почти на 20 %. Экспорт товаров и услуг увеличился более чем в полтора раза. В инвестиционную программу Брестской области в 2022 году включены 14 объектов Пинского района. Самые значимые из них – улучшение качества воды и газификация. Помимо этого, будет построен новый свинокомплекс. Планируется, что производство мяса удвоится.

На встрече говорили не только о производственных вопросах. Не остался без внимания предстоящий референдум. До начала досрочного голосования остается неделя.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

У нас есть возможность организовать избирательные участки и в больницах, и даже по желанию, если нам будут поступать звонки от болеющих амбулаторно, мы обеспечим доставку урны, чтобы сегодня у гражданина, который изъявил желание, была такая возможность.