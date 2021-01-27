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Игорь Сергеенко: «В основу всей социально-экономической политики положены интересы простого человека»

27 января 2021 17:48
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Новости Беларуси. Обсуждение повестки предстоящего Всебелорусского народного собрания сейчас проходит во всех белорусских регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темы самые разные. Например, делегаты от Могилевской области 27 января говорили о будущем своего региона.

Юлия Мычка продолжит.

Игорь Сергеенко: «В основу всей социально-экономической политики положены интересы простого человека»-1

Ольга Петрашова, делегат ВНС:
Сегодня в этом зале огромное количество людей, которые являются настоящими профессионалами своей профессии, все они нацелены и намерены на профессиональной основе, результативно и конкретно обсудить на Всебелорусском народном собрании вопросы, которые сегодня волнуют всех граждан нашего общества.

Игорь Сергеенко: «В основу всей социально-экономической политики положены интересы простого человека»-4

Владимир Мищенко, делегат ВНС:
Приехали с хорошим настроением. Приехали даже с волнением, потому что мы присутствуем на таком важном мероприятии, важном событии. Мы здесь будем решать, как наша Могилевская область будет развиваться в ближайшие пять лет. Конечно, мне (я представляю интересы молодежи Кричевщины) интересно здесь присутствовать.

Игорь Сергеенко: «В основу всей социально-экономической политики положены интересы простого человека»-7

Больше 300 участников Всебелорусского народного собрания Могилевской области 27 января на три часа скрылись за дверями большого зала Дворца культуры области. Впереди у них важная задача – образно говоря, начертить дорожную карту, по которой область будет двигаться дальше. В основе маршрута – программа развития на ближайшие пять лет.

Игорь Сергеенко: «В основу всей социально-экономической политики положены интересы простого человека»-10

Юлия Мычка, корреспондент:
Программа социально-экономического развития страны – это не документ чиновников. Почти два года над ней работали лучшие эксперты. И это амбициозные, но реальные идеи бизнеса и науки.

Игорь Сергеенко: «В основу всей социально-экономической политики положены интересы простого человека»-13

Удивительным образом в самый сложный год с пандемией и экономическими санкциями Могилевской области удалось показать лучший темп роста среди всех регионов страны. В новый год она вступила с окрепшей экономикой.   

Игорь Сергеенко: «В основу всей социально-экономической политики положены интересы простого человека»-16

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:
Для Могилевской области очень важно сегодня достичь тех экономических значений, которые обеспечивали бы сегодня благосостояние наших людей. Мы видим сегодня свои резервы в промышленности, в сельском хозяйстве. Особенно мы рассматриваем возможности с учетом Указов № 235 и № 177 по поддержке юго-востока нашей Могилевской области существенным образом повысить экономику этих регионов и на основе этого повысить благосостояние проживающих на данной территории.  

Игорь Сергеенко: «В основу всей социально-экономической политики положены интересы простого человека»-19

Планы у региона серьезные – в ближайшие пять лет в Могилевской области построят 12 детских садов. На площадях филиала «Электродвигатель» «Могилевлифтмаша» планируют создавать двигатели для электротранспорта. В сельских районах ставку будут делать на переработку местных ресурсов, сельхозпродукцию и создавать новые предприятия на этой основе. Каждый район должен будет реализовать как минимум  два проекта в этом направлении. 

Игорь Сергеенко: «В основу всей социально-экономической политики положены интересы простого человека»-22

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Побывав сегодня в Могилеве на собрании делегации области, которая будет принимать участие в шестом Всебелорусском народном собрании, я увидел и почувствовал, что жизнь однозначно изменится, она станет лучше, станет качественнее. Потому что в основу всей социально-экономической политики положены интересы простого человека. Это вопросы, касающиеся образования, здравоохранения, развития интеллектуальных возможностей, доходов в первую очередь.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Леонид Заяц # Игорь Сергеенко # Юлия Мычка # Владимир Мищенко # Ольга Петрашова # Фотофакт

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