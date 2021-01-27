Игорь Сергеенко: «В основу всей социально-экономической политики положены интересы простого человека»

Новости Беларуси. Обсуждение повестки предстоящего Всебелорусского народного собрания сейчас проходит во всех белорусских регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темы самые разные. Например, делегаты от Могилевской области 27 января говорили о будущем своего региона. Юлия Мычка продолжит.

Ольга Петрашова, делегат ВНС:

Сегодня в этом зале огромное количество людей, которые являются настоящими профессионалами своей профессии, все они нацелены и намерены на профессиональной основе, результативно и конкретно обсудить на Всебелорусском народном собрании вопросы, которые сегодня волнуют всех граждан нашего общества.

Владимир Мищенко, делегат ВНС:

Приехали с хорошим настроением. Приехали даже с волнением, потому что мы присутствуем на таком важном мероприятии, важном событии. Мы здесь будем решать, как наша Могилевская область будет развиваться в ближайшие пять лет. Конечно, мне (я представляю интересы молодежи Кричевщины) интересно здесь присутствовать.

Больше 300 участников Всебелорусского народного собрания Могилевской области 27 января на три часа скрылись за дверями большого зала Дворца культуры области. Впереди у них важная задача – образно говоря, начертить дорожную карту, по которой область будет двигаться дальше. В основе маршрута – программа развития на ближайшие пять лет.

Юлия Мычка, корреспондент:

Программа социально-экономического развития страны – это не документ чиновников. Почти два года над ней работали лучшие эксперты. И это амбициозные, но реальные идеи бизнеса и науки.

Удивительным образом в самый сложный год с пандемией и экономическими санкциями Могилевской области удалось показать лучший темп роста среди всех регионов страны. В новый год она вступила с окрепшей экономикой.

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:

Для Могилевской области очень важно сегодня достичь тех экономических значений, которые обеспечивали бы сегодня благосостояние наших людей. Мы видим сегодня свои резервы в промышленности, в сельском хозяйстве. Особенно мы рассматриваем возможности с учетом Указов № 235 и № 177 по поддержке юго-востока нашей Могилевской области существенным образом повысить экономику этих регионов и на основе этого повысить благосостояние проживающих на данной территории.