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Игорь Сергеенко провёл встречу с председателем Госдумы России

02 июля 2024 18:31
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В Палате представителей, куда Вячеслав Володин направился после встречи с Президентом, союзную тематику обсудили с акцентом на расширение межпарламентского взаимодействия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко провёл встречу с председателем Госдумы России-1

Депутаты будут работать по направлениям, которые наметили на последней сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Одно из них – формирование единого правового пространства. Глава Госдумы отметил, что динамику сотрудничества двух стран задают лидеры государств. Они заложили фундамент отношений между нашими странами и народами. Депутатам со своей стороны необходимо развивать межпарламентское взаимодействие и работать в интересах граждан двух стран.

# Союзное государство # общество # Игорь Сергеенко # Вячеслав Володин

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