Игорь Сергеенко провёл встречу с председателем Госдумы России

В Палате представителей, куда Вячеслав Володин направился после встречи с Президентом, союзную тематику обсудили с акцентом на расширение межпарламентского взаимодействия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты будут работать по направлениям, которые наметили на последней сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Одно из них – формирование единого правового пространства. Глава Госдумы отметил, что динамику сотрудничества двух стран задают лидеры государств. Они заложили фундамент отношений между нашими странами и народами. Депутатам со своей стороны необходимо развивать межпарламентское взаимодействие и работать в интересах граждан двух стран.