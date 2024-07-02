Фашисты не ожидали захвата города – как красноармейцы освобождали Вилейку? Операция «Багратион»
В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы продолжаем рассказывать об одной из крупнейших наступательных операций в истории человечества. Она получила кодовое название «Багратион» и положила конец гитлеровскому режиму и оккупации нашей страны.
Хроника 2 июля 1944-го в нашем следующем материале.
Беларусь. Вилейка. Минская область. Вот уже 80 лет этот город отмечает освобождение от гитлеровской оккупации. 80 мирных лет. К вечеру 30 июня 1944 года передовые отряды 35-й гвардейской танковой бригады и 334-го гвардейского минометного дивизиона реактивной артиллерии «Катюш» находились на подступах к Вилейке.
Виктория Чурило, ведущий сотрудник Музея истории Великой Отечественной войны:
Вилейку освобождали силы 3-го Белорусского фронта, в частности 3-й гвардейский механизированный корпус под командованием генерала Обухова. И генералу Обухову со штаба поступил приказ очистить город от сил противника к вечеру.
Общее командование по освобождению города было поручено Герою Советского Союза, гвардии генерал-майору танковых войск Ази Асланову, командиру 35-й гвардейской танковой бригады. Захват Вилейки оказался неожиданным для противника. Ази Асланов создал передовой отряд для развития успеха наступления.
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