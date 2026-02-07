«Минчанка-2» одержала победу в матче Молодёжной лиги России

Волейболистки «Минчанки-2» одержали победу в матче седьмого этапа регулярного чемпионата Молодежной лиги России. Наши девушки встречались со сверстницами из московской «Динамо-Академии», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок стал настоящим испытанием для обеих команд. Дружины поочередно обменивались выигранными партиями и довели дело до тай-брейка, где и вырвали викторию. Как итог – 3:2 по сетам в пользу подопечных Ольги Пальчевской. Завтра белоруски сыграют с хозяйками площадки из «Заречья-Одинцово-2». Столичный клуб на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице.

А вот основной состав «Минчанки» никак не может справиться с чередой невезения в российской Суперлиге. Землячки гостили у тульской «Тулицы» и потерпели очередное поражение с результатом 25:17; 25:22; 21:25; 25:21.

Эта неудача стала для команды 18-й со старта сезона. Наш представитель в чемпионате идет в аутсайдерах текущего розыгрыша.