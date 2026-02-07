Олег Томашевич стал победителем турнира по лёгкой атлетике «Русская зима»

В Москве прошли Международные соревнования по легкой атлетике «Русская зима». За медали боролись лидеры мировых рейтингов из 20 стран, в том числе и представители Беларуси, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В толкание ядра традиционно высокий уровень продемонстрировал наш Олег Томашевич. В своей первой попытке он обновил свой лучший результат в сезоне. Во второй – прибавил еще. Третий выход в круг оказался менее успешным, а в заключительном, четвертом – снаряд улетел на 20 метров 42 сантиметра, что и принесло золото турнира.

Бронзовую награду в прыжках в высоту завоевала Карина Демидик. К сожалению, остальные представители нашей команды остались вне пьедестала. Виталий Парахонько в беге на 60 метров с барьерами занял пятое место. Татьяна Шабанова полтора километра преодолела с седьмым временем. Максим Граборенко на 60-метровке стал восьмым.