Андрей Лошко принёс победу «Коачелле» в матче АХЛ

Андрей Лошко принес победу «Коачелле» в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги. Белорусский нападающий отличился в поединке против «Хендерсона», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Он поразил ворота соперников на 42-й минуте, эта шайба в итоге оказалась решающей для команды, «жар-птицы» праздновали викторию со счетом 4:3. Кроме того, отечественный форвард дважды угрожал неприятельским владениям, заработал показатель полезности +1 и был признан второй звездой противостояния. Со старта сезона у воспитанника жлобинского хоккея 9 очков.

Минувшей ночью на лед также выходили Данила Климович, Дмитрий Кузьмин и Владислав Колячонок, но свою статистику игроки улучшить не смогли.