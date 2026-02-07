Или еда, или коммуналка – в Литве жировки выросли почти на 100%

Замерзнуть на перроне или в своей квартире? В Прибалтике этой зимой люди вынуждены выбирать меньшее из двух зол. И ситуация на железнодорожных станциях стала яркой иллюстрацией первой части этой дилеммы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В морозы пассажиры страдают от задержек поездов до 45 минут и вместе с тем не могут укрыться от холода в зданиях вокзалов. Помещения либо намерено держат закрытыми, либо не отапливают. И если в этой ситуации получить обморожение можно бесплатно, то провернуть то же самое дома – вариант не из дешевых. В литовские квартиры уже пришли зимние счета за отопление, подорожавшее на 85-90 %. Для многих это уже больше 200 евро в месяц. К холоду прибавился и рост НДС с 9 до 21 %. Но и это не все. В платежках появились две новые, доселе невиданные строки: «плата за надежность снабжения» и «плата за балансирующую мощность». Для семьи это еще плюс 5 евро.

Агне Багочюте, директор Литовского энергетического агентства:

Мы часто замечаем, что не все люди, которым на самом деле положена компенсация за высокие коммунальные расходы, ее получают. Везде официальная статистика говорит, что у нас экономика растет. Однако те, кто имеет минимальные доходы, не успевают за ростом цен. Поэтому литовцы, особенно пожилые, вынуждены выбирать, что оплачивать: или еду, или коммуналку.