Первый день Матча Звёзд КХЛ завершился в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершен первый день Матча Звезд Континентальной хоккейной лиги. Участие в традиционном уикенде в составах разных команд принимают пять минских динамовцев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом полуфинальном поединке дружина «Молодых игроков», за которую выступает Вадим Мороз, обыграла сборную «Мировых звезд» с Виталием Пинчуком, Сэмом Энасом и Заком Фукале со счетом 8:5.

Во второй встрече команда, составленная из российских исполнителей под руководством Дмитрия Квартальнова, была сильнее сборной «Урала» – 6:3, одну из шайб за победителей забросил Вадим Шипачев. Обе дуэли прошли в высоком темпе и порадовали болельщиков обилием атак и эффектных комбинаций.

В рамках мероприятия состоялась первая часть мастер-шоу, хоккеисты определили лучших в трех конкурсах. Победу в зачете капитанов одержал Сэм Энас. Форвард «зубров» прошел все шесть этапов всего за 41 секунду, набрал наибольшее количество баллов и не оставил шансов своим конкурентам. 8 февраля пройдут еще три состязания на индивидуальное мастерство, поединок за бронзовые медали, а кульминацией праздника станет финальное противостояние.