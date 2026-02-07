Баскетболисты «Минска» уступили «Самаре» в Единой молодёжной лиге

Баскетболисты «Минска» прервали победную серию в матчах Единой молодежной лиги. Подопечные Дмитрия Колтунова во второй раз за два дня на домашней площадке принимали соперников из «Самары», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне наши парни праздновали викторию с результатом 75:70. Однако сегодня оппоненты взяли реванш. Первая половина встречи прошла на равных. К большому перерыву гости обеспечили себе минимальное преимущество в один балл, однако в дальнейшем они наращивали перевес, довели его до 10 очков и оформили итоговую викторию с результатом 79:69.

Лучшим в составе хозяев стал Давид-Масэнге Мукете, набравший 18 очков, на два меньше у Данилы Семенюка. Далее минчане 10 и 11 февраля на домашней площадке примут саратовский «Автодор».