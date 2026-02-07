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В Париже +11, а в Риме +14 с переменной облачностью – погода в Европе на неделю

07 февраля 2026 18:09
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К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Париже +11, а в Риме +14 с переменной облачностью – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается, а воздух прогреется до +11. В Вене термометры покажут +7, будет облачно и пройдет кратковременный дождь. В Риме ожидается до +14, там также возможны осадки на фоне переменной облачности. В Мадриде облачно с прояснениями, +11 и кратковременный дождь.

В Париже +11, а в Риме +14 с переменной облачностью – погода в Европе на неделю-4

В болгарской столице в дневные часы столбики термометров покажут комфортные +9, будет облачно, но без существенных осадков. В турецкой Анкаре ожидается до +8, облачно с прояснениями и небольшие дожди. Теплее всего в Афинах: там солнечные +19.

В Париже +11, а в Риме +14 с переменной облачностью – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге и Вильнюсе установилась одинаковая температура: -7, при этом в Риге переменная облачность, а в литовской столице – облачно с прояснениями, осадков не предвидится. В Варшаве столбики термометров покажут -2, будет пасмурно и пройдет небольшой кратковременный снег. В Киеве ожидается -4 и снегопад. В Москве будет облачно с прояснениями, до -12, без существенных осадков.

# Погода

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