Борьба началась! Результаты выступления белорусок на Олимпийских играх в Италии

Белорусские спортсменки начали выступление на зимних Олимпийских играх. 7 февраля в Италии свои силы пробовали две представительницы нашей страны, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Первой в борьбу вступила лыжница Анна Королева. Дебютным для нашей спортсменки стал скиатлон. Девушкам предстояло преодолеть 10 километров классическим стилем и столько же свободным. После стартовой половины дистанции соотечественница занимала 35-е место, по ходу второй части трассы она поднялась на строчку вверх и в итоге финишировала 34-й, уступив лидеру шесть минут.

Чемпионкой стала шведка Фрида Карлссон. Всего за место на пьедестале боролись 70 спортсменок. 10 февраля Анну ждут соревнования в классическом спринте, а 12 – землячка примет участие в гонке с раздельного старта.

Конькобежка Марина Зуева заняла 15-е место среди 20 участниц. Дистанцию в 3 километра она преодолела за 4 минуты 7,09 секунды. Чемпионкой Игр с олимпийским рекордом стала итальянка Франческа Лоллобриджида. На этом выступление Зуевой в Милане не завершено, следующим видом программы для белоруски станут соревнования на дистанции 5000 метров.