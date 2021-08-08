Уделить внимание винограднику и подготовить ямы для осенних посадок. Что сделать в огороде в середине августа?

Август радует теплой погодой и дает надежду на хороший урожай винограда. Сейчас ему максимум внимания. Средние и поздние сорта подкормите фосфорно-калийными удобрениями, рассказали в программе «Плюс-минус».