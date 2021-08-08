Уделить внимание винограднику и подготовить ямы для осенних посадок. Что сделать в огороде в середине августа?

Август радует теплой погодой и дает надежду на хороший урожай винограда. Сейчас ему максимум внимания. Средние и поздние сорта подкормите фосфорно-калийными удобрениями, рассказали в программе «Плюс-минус».
Август радует теплой погодой и дает надежду на хороший урожай винограда. Сейчас ему максимум внимания. Средние и поздние сорта подкормите фосфорно-калийными удобрениями, рассказали в программе «Плюс-минус».
Сейчас самое время укоротить верхушки лоз на 20-25 сантиметров для ускорения вызревания ягод. Лишние листья также лучше обрезать, чтобы гроздья получили больше солнечного света.
В начале августа можно начинать готовить ямы для осенней посадки саженцев. В эту пору хорошо будет посеять скороспелые овощи и зелень – можно высадить петрушку, укроп, салат, редьку и холодостойкие сорта свеклы. В теплице можете посеять редис, лук, горох, брокколи.
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