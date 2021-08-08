«Это очень серьёзно отрезвит и заставит подумать». Балаба о том, какую ответственность несут протестующие

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
За свои действия те товарищи, которые уже задержаны, обнаружены, установлены, несут установленную законом ответственность. Четко по приговорам судов. Я думаю, что это очень серьезно отрезвит и заставит подумать тех, кто либо намеревался, либо имел какие-то подобного рода мысли у себя в голове.
Александр Шпаковский об акциях протеста: «Очень неправильная оценка, что победили силовики». Читайте здесь.