«Это очень серьёзно отрезвит и заставит подумать». Балаба о том, какую ответственность несут протестующие

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

За свои действия те товарищи, которые уже задержаны, обнаружены, установлены, несут установленную законом ответственность. Четко по приговорам судов. Я думаю, что это очень серьезно отрезвит и заставит подумать тех, кто либо намеревался, либо имел какие-то подобного рода мысли у себя в голове.