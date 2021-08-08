В новолуние дела в саду лучше отложить. Календарь работ в огороде с 8 по 15 августа

Традиционно сверим садово-огородные работы с лунным календарем. 8 августа, воскресенье, – новолуние, рассказали в программе «Плюс-минус» . Сутки до и после лучше не работать с растениями. Садово-огородные дела лучше отложить на вторник и среду, 10 и 11 августа.

Дни подходят для посева корнеплодов, посадки садовой земляники, а также любых других культур. В это время можно также делить и пересаживать растения в саду, сеять газон.

Четверг и пятница (12 и 13 августа) по лунному календарю – самые благоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых цветов.