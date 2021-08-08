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В новолуние дела в саду лучше отложить. Календарь работ в огороде с 8 по 15 августа

08 августа 2021 12:07
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Традиционно сверим садово-огородные работы с лунным календарем. 8 августа, воскресенье, – новолуние, рассказали в программе «Плюс-минус». Сутки до и после лучше не работать с растениями. Садово-огородные дела лучше отложить на вторник и среду, 10 и 11 августа.

В новолуние дела в саду лучше отложить. Календарь работ в огороде с 8 по 15 августа-1

Дни подходят для посева корнеплодов, посадки садовой земляники, а также любых других культур. В это время можно также делить и пересаживать растения в саду, сеять газон.

Четверг и пятница (12 и 13 августа) по лунному календарю – самые благоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых цветов.

В новолуние дела в саду лучше отложить. Календарь работ в огороде с 8 по 15 августа-3

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# Растения и цветы # Юлия Самусенко

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