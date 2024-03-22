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Кукольная страна в Борисове. Как белоруска собрала коллекцию из 3500 игрушек

22 марта 2024 08:48
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3,5 тысячи очаровательных мордашек из разных стран, эпох и материалов. Более 20 лет Алена Ровба собирает бэби-долл. По образованию – эколог, по профессии – библиотекарь. В жизни – мама троих детей и хранительница детства десятков поколений.

Кукольная страна в Борисове. Как белоруска собрала коллекцию из 3500 игрушек-1

Анастасия Макеева, корреспондент:
С чего началась история коллекционирования? Кто-то говорит: вот, не наигралась в детстве в куклы, решила продлить себе детство.

Кукольная страна в Борисове. Как белоруска собрала коллекцию из 3500 игрушек-4

Алена Ровба, коллекционер кукол:
Более 20 лет назад я приехала к бабушке в гости. Я на тот момент жила в Гродно, и мы решили убраться в доме перед Новым годом. Нашли кукол моего детства. Решили их помыть, привезти в порядок. И вот тот вечер, наверное, явился толчком для собирательства.

Подробности в видео.

# Коллекционирование # общество # Анастасия Макеева

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