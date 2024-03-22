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Сезон речных круизов стартует в нацпарке «Припятский»

22 марта 2024 08:55
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В национальном парке «Припятский» возобновляют сезон речных круизов. Туристы уже завтра, 23 марта, взойдут на борт теплоходов «Кирилл Туровский» и «Полонез», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сезон речных круизов стартует в нацпарке «Припятский»-1

Старт путешествию будет дан от причала в историко-культурном комплексе «Музей под открытым небом». Насладиться природой Полесья можно и во время сплавов на байдарках. Только на них доступно так называемое море Геродота. Именно весной оно появляется на юге Беларуси. Это настоящее чудо природы, когда из-за паводка буквально все Полесье покрыто водной гладью.

# Туризм # общество

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