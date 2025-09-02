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Лукашенко: укрепление тесных связей с Вьетнамом – безусловный приоритет Беларуси

02 сентября 2025 07:01
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Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама и Президента Лыонг Кыонга с 80-летием независимости этой страны. Глава нашего государства обратил внимание, что связи между Минском и Ханоем имеют давнюю историю и на протяжении всей истории двусторонних отношений Беларусь с восхищением наблюдает за успехами Вьетнама в достижении амбициозных целей политического, экономического и социального развития, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: укрепление тесных связей с Вьетнамом – безусловный приоритет Беларуси-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Укрепление тесных связей с Вьетнамом как главным партнером в Юго-Восточной Азии – безусловный приоритет Беларуси.

Президент Беларуси пожелал руководителям Вьетнама крепкого здоровья и дальнейших успехов, а вьетнамскому народу – мира, единства, благополучия и процветания.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Вьетнам

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