Лукашенко: укрепление тесных связей с Вьетнамом – безусловный приоритет Беларуси

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама и Президента Лыонг Кыонга с 80-летием независимости этой страны. Глава нашего государства обратил внимание, что связи между Минском и Ханоем имеют давнюю историю и на протяжении всей истории двусторонних отношений Беларусь с восхищением наблюдает за успехами Вьетнама в достижении амбициозных целей политического, экономического и социального развития, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.