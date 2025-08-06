60% немцев не готовы защищать свою страну в случае вторжения – опрос

Почти 60 % немцев не готовы защищать свою страну в случае вторжения. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взять в руки оружие готовы лишь 16 % граждан. Такое положение дел ставит под угрозу реализацию амбициозных планов правительства ФРГ. Канцлер Фридрих Мерц ранее заявлял, что мечтает сделать Бундесвер самой сильной армией Европы и даже собирается вернуть всеобщую воинскую повинность, отмененную в 2011 году. Так, по планам военного руководства страны, через 10 лет численность Бундесвера должна достичь минимум 260 тысяч человек. Однако с нынешними настроениями в обществе эта задача кажется почти невыполнимой.