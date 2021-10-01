Игорь Петришенко: все блага в Беларуси мы создаём для пожилых, они заслужили такое доброе отношение

Новости Беларуси. Они молоды душой, сильны духом и верны традициям. Это те, с кого действительно стоит брать пример. В Беларуси день пожилых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Граждан старшего поколения поздравил Президент. Александр Лукашенко отметил, что в стране выстроена разветвленная система по поддержке и повышению качества жизни этой категории населения, расширяются возможности для активного долголетия и самореализации.

На старшее поколение выпали большие испытания, которые в свою очередь были достойно преодолены. Пример труда, оптимизма и жизненной энергии тех, кому «за» должен быть как минимум заразителен. Сегодня пожилые люди не отстают от молодежи. Они активно и, что важно, правильно пользуются интернетом, продолжают работать, хотя могли бы уйти на заслуженный отдых. Многие на пенсии находят счастье в личной жизни. Наши бабушки и дедушки сохраняют бодрость духа. А государство в свою очередь делает все, чтобы их поддержать.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы – страна с социально-ориентированной экономикой. Все блага, которые страна создает, мы создаем для этой категории людей, для пожилых, которые действительно своим ратным трудом заслужили такое доброе отношение со стороны государства – по всем сферам, по всем направлениям. Мы впервые в 2020 году приняли такой программный документ на уровне правительства по поручению главы государства, как «Активное долголетие – 2030», где действительно определены критерии, подходы, как мы должны стимулировать их жизненную энергию, в рамках страны оказывать содействие, помощь, направлять их на военно-патриотическое, идеологическое воспитание. Они демонстрируют жизнелюбие, оптимизм, которые хочется брать каждому человеку.