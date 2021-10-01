Мясо, рыба, овощи, мёд. Где в Минске пройдут сельхозярмарки 2 и 3 октября

Новости Беларуси. Сельскохозяйственные ярмарки пройдут во всех районах Минска 2 и 3 октября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торговые точки будут расположены преимущественно вблизи жилых домов. Всего 140 площадок.

В Заводском районе осенняя ярмарка развернется у «Чижовка-Арены» с 9:00 до 16:00. Купить сельхозпродукты в Ленинском районе можно будет на проспекте Рокоссовского, 114, а в Московском – на проспекте Любимова, 17. Порадуют своим ассортиментом и ярмарки в Партизанском районе – по улицам Антоновской и Солтыса, в Первомайском – на Руссиянова, 1. Здесь традиционно будет организована реализация плодоовощной, мясной и молочной продукции, рыбы, меда, саженцев и других товаров отечественного производства.