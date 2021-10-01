Сделать учебный процесс увлекательным. Посмотрите, как в гимназии Минска детям помогают раскрыть таланты

Всего в учреждениях образования работают более 30 тысяч работников этой сферы. Каждый День учителя подтверждают свой профессионализм собственными наработками, проектами и заслуженными наградами.

Юлия Минич, корреспондент:

В гимназии № 31 учащимся помогают развить таланты и попробовать себя в новом амплуа. Например, написать стих или поэму и даже попробовать организовать экскурсию в собственном туристическом агентстве. А помогают им в этом учителя.

Работа в импровизированном турагентстве кипит. Гимназисты, а по совместительству еще и сотрудники, решают, куда отправятся отдыхать, а заодно и изучать историю Беларуси следующим летом. Выбрали Гомельскую область. Агентству всего год, но ребята успели посетить не один объект. Проводят экскурсии и для других школ.