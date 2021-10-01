Сделать учебный процесс увлекательным. Посмотрите, как в гимназии Минска детям помогают раскрыть таланты

Новости Беларуси. Свыше 300 столичных педагогов отметили грамотами и наградами в преддверии профессионального праздника, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Свыше 300 столичных педагогов отметили грамотами и наградами в преддверии профессионального праздника, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Всего в учреждениях образования работают более 30 тысяч работников этой сферы. Каждый День учителя подтверждают свой профессионализм собственными наработками, проектами и заслуженными наградами.
Юлия Минич, корреспондент:
В гимназии № 31 учащимся помогают развить таланты и попробовать себя в новом амплуа. Например, написать стих или поэму и даже попробовать организовать экскурсию в собственном туристическом агентстве. А помогают им в этом учителя.
Работа в импровизированном турагентстве кипит. Гимназисты, а по совместительству еще и сотрудники, решают, куда отправятся отдыхать, а заодно и изучать историю Беларуси следующим летом. Выбрали Гомельскую область. Агентству всего год, но ребята успели посетить не один объект. Проводят экскурсии и для других школ.
Ульяна Габинет, ученица гимназии № 31:
Сначала происходит общее собрание, и после мы решаем, в какое место поехать. И когда это решено, каждый собирает свою информацию и после представляет ее. Информацию мы обрабатываем, создаем буклеты, размещаем в интернете на нашем сайте.
Всего в гимназии обучаются свыше 1 200 ребят, а 88 педагогов для них проводят занятия. Здесь есть все, в том числе и современные тематические кабинеты, которые позволяют сделать учебный процесс не только эффективным, но и очень увлекательным.
Подробности смотрите в видеоматериале.