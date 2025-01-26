О белорусском электоральном суверенитете и почему в стране не нужно онлайн-голосование – разговор с Вадимом Ипатовым

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Об этом говорят цифры, которые нам объявила Центральная избирательная комиссия. Я поздравляю наших избирателей с действительно хорошим результатом. Обычно это осуществлялось в 2-3 часа дня, но явка избирателей – это достаточно большая проблема для многих государств. Они в своем законодательстве имеют соответствующие инструменты, чего у нас нет, – привлечение к административной ответственности. Но это не про наших людей. Они понимают, за что они голосуют и каким образом они хотят повлиять на построение власти в нашей стране. Поэтому эта явка говорит о зрелости нашего общества.

Екатерина Забенько:

Отрадно слышать, что средства массовой информации развивались все эти годы, не стояли на месте. И наша избирательная система тоже все время развивается. Тем не менее все время ее проверяют на прочность. Как вы оцениваете ее нынешнее состояние? Мы научились реагировать на вызовы и угрозы? Как работает наш электоральный суверенитет?

Вадим Ипатов:

Вы затронули очень хороший термин. Седьмое Всебелорусское народное собрание, которое у нас состоялось, приняло очень важное решение – утвердило документ, который определяет, как защищать нашу национальную безопасность. Концепция национальной безопасности ввела этот термин – электоральная безопасность, причем он возник не на пустом месте. Часто нас критикуют, говорят о том, что мы не демократическая страна, каким-то образом строим непонятную систему. На самом деле вопросы электоральной безопасности в свое время поднял еще Джордж Вашингтон в США. Они сказали о том, что надо защищать электоральный суверенитет, потому что это одна из самых страшных угроз страны. И это было связано со вмешательством в их выборы во Франции. Защищая свой электоральный суверенитет, мы не придумываем ничего экстраординарного, нового. Изменения в законодательстве были направлены на то, чтобы именно народ решал судьбу своей страны, чтобы мы были защищены от вбросов иностранных агентов, тем более специально сделанными структурами, которые занимаются дестабилизацией обстановки в обществе. Электоральный суверенитет сегодня, я считаю, у нас в стране защищен на надлежащем уровне.

Какие вопросы больше всего волнуют молодежь на выборах?