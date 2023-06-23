Прямой эфир

«Шаг к успеху» – депутат Палаты представителей встретилась с детьми в лагере «Сузорье»

23 июня 2023 06:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Важный разговор на равных. В Беларуси продолжается акция «Шаг к успеху», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детские оздоровительные лагеря посещают лидеры мнений. Депутат Ирина Луканская встретилась с ребятами в «Сузорье» Гродненского района. Обсудили разное: от политики до экономики и выбора профессии.

«Шаг к успеху» – депутат Палаты представителей встретилась с детьми в лагере «Сузорье»-1

Анастасия Чернецкая, воспитанница детского оздоровительного лагеря «Сузорье»:
Акция «Шаг к успеху» прошла очень хорошо, мне очень понравилось. Ирина Эдуардовна открытый человек. Я думала, что она будет очень серьезная, но мы поговорили прямо по душам. Меня очень интересовал вопрос: как не ошибиться в выборе профессии. И она ответила, очень понравилось.

«Шаг к успеху» – депутат Палаты представителей встретилась с детьми в лагере «Сузорье»-4

Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Самое главное в акции «Шаг к успеху» это то, чтобы каждый ребенок четко верил, знал, и оно обязательно так и будет, что все, что он делает, как он трудится, как он учится, как он достигает высот в спорте, в творчестве это все вклад в его будущую жизнь. И нет предела этому успеху.

Цель акции – общение с молодежью, разговор о достижениях Беларуси, воспитание гордости за страну.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Ирина Луканская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Всё имущество второму супругу». Нужно ли в брачный договор вносить пункт об измене?
22 июня 2023 20:36

«Всё имущество второму супругу». Нужно ли в брачный договор вносить пункт об измене?

Александр Лукьянов: «После 2020 года мы понимаем, что уроков истории, особенно ВОВ, не может быть много»
22 июня 2023 20:32

Александр Лукьянов: «После 2020 года мы понимаем, что уроков истории, особенно ВОВ, не может быть много»

«Правда за нами». Более 4 тысяч человек пришли почтить память павших в «Тростенец»
22 июня 2023 20:29

«Правда за нами». Более 4 тысяч человек пришли почтить память павших в «Тростенец»