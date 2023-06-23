«Шаг к успеху» – депутат Палаты представителей встретилась с детьми в лагере «Сузорье»

Новости Беларуси. Важный разговор на равных. В Беларуси продолжается акция «Шаг к успеху», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Детские оздоровительные лагеря посещают лидеры мнений. Депутат Ирина Луканская встретилась с ребятами в «Сузорье» Гродненского района. Обсудили разное: от политики до экономики и выбора профессии.
Анастасия Чернецкая, воспитанница детского оздоровительного лагеря «Сузорье»:
Акция «Шаг к успеху» прошла очень хорошо, мне очень понравилось. Ирина Эдуардовна открытый человек. Я думала, что она будет очень серьезная, но мы поговорили прямо по душам. Меня очень интересовал вопрос: как не ошибиться в выборе профессии. И она ответила, очень понравилось.
Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Самое главное в акции «Шаг к успеху» – это то, чтобы каждый ребенок четко верил, знал, и оно обязательно так и будет, что все, что он делает, как он трудится, как он учится, как он достигает высот в спорте, в творчестве – это все вклад в его будущую жизнь. И нет предела этому успеху.
Цель акции – общение с молодежью, разговор о достижениях Беларуси, воспитание гордости за страну.