«Шаг к успеху» – депутат Палаты представителей встретилась с детьми в лагере «Сузорье»

Новости Беларуси. Важный разговор на равных. В Беларуси продолжается акция «Шаг к успеху», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детские оздоровительные лагеря посещают лидеры мнений. Депутат Ирина Луканская встретилась с ребятами в «Сузорье» Гродненского района. Обсудили разное: от политики до экономики и выбора профессии.

Анастасия Чернецкая, воспитанница детского оздоровительного лагеря «Сузорье»:

Акция «Шаг к успеху» прошла очень хорошо, мне очень понравилось. Ирина Эдуардовна открытый человек. Я думала, что она будет очень серьезная, но мы поговорили прямо по душам. Меня очень интересовал вопрос: как не ошибиться в выборе профессии. И она ответила, очень понравилось.