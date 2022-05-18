Цифровая действительность. Какой белорусский опыт успешно перенимают в России?

Новости Беларуси. Беларусь сделала огромный рывок в преодолении цифрового разрыва с ведущими странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скорость освоения новых технологий – основа экономического развития. Лучшие проекты в этой сфере представили 18 мая в Минске. Под слоганом «Достижения государства и бизнеса для граждан» в Национальной библиотеке начал работу специализированный международный форум. Подробности в материале Александры Качан.

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От виртуального к реальному: то, что еще вчера казалось фантастикой, сегодня уже обыденно. Цифровая действительность стремительно меняет нашу жизнь. И как идти с ней в ногу? Вопрос актуальный. Его обсуждают в эти дни в столице. Площадка II Международного цифрового форума объединила порядка 400 экспертов. Одна из тем – цифровизация социальной среды, в том числе здравоохранения и образования. Здесь представлен полезный опыт. Например, БГУ на путь цифровой трансформации встал в 2018 году, став первопроходцем среди вузов Беларуси. Как идет подготовка к выпуску первого электросамосвала от БелАЗ – читайте здесь.

Андрей Король, ректор БГУ:

Я бы не отличал цифру так называемую как нолик и единичка, технический компонент именно от содержания всех основных наших процессов в жизни. Если мы это будем отличать, тогда мы будем заниматься информатизацией и будем, мягко говоря, отставать в этом направлении. Если мы будем понимать, где есть единство (органический синтез), там мы будем опережать. Это же касается и повышения качества образовательного процесса.