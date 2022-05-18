Пока тестируют. Как идёт подготовка к выпуску первого электросамосвала от БелАЗ?

Новости Беларуси. Беларусь сделала огромный рывок в преодолении цифрового разрыва с ведущими странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Значительных успехов удалось достичь в вопросе цифровизации банковской системы, информационной безопасности, расширилась география внедрения умного города. В целом каждая отрасль экономики сегодня подключилась к активному процессу внедрения цифры. Одно из самых инновационных предприятий страны – БелАЗ. К выпуску здесь готовят первый электросамосвал. Его пока тестируют. А вот система удаленного управления карьерным гигантом уже в работе.

Александр Ботвинник, первый заместитель генерального директора ОАО «БелАЗ»:

Полигон мы развернули буквально за три месяца, развернули и построили современный диспетчерский центр, построили 48 шахт (мачт), развернули фактически сеть 5G локальную, которая сегодня управляет двумя карьерными самосвалами, и есть возможность дистанционного управления погрузчиком. Мы обкатали более восьми алгоритмов работы самого привода, потому что там особые, специфические условия эксплуатации – там зыбучие пески.