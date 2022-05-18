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Пока тестируют. Как идёт подготовка к выпуску первого электросамосвала от БелАЗ?

18 мая 2022 20:21
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Новости Беларуси. Беларусь сделала огромный рывок в преодолении цифрового разрыва с ведущими странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока тестируют. Как идёт подготовка к выпуску первого электросамосвала от БелАЗ?-1

Значительных успехов удалось достичь в вопросе цифровизации банковской системы, информационной безопасности, расширилась география внедрения умного города. В целом каждая отрасль экономики сегодня подключилась к активному процессу внедрения цифры. Одно из самых инновационных предприятий страны – БелАЗ. К выпуску здесь готовят первый электросамосвал. Его пока тестируют. А вот система удаленного управления карьерным гигантом уже в работе.

Пока тестируют. Как идёт подготовка к выпуску первого электросамосвала от БелАЗ?-4

Александр Ботвинник, первый заместитель генерального директора ОАО «БелАЗ»:
Полигон мы развернули буквально за три месяца, развернули и построили современный диспетчерский центр, построили 48 шахт (мачт), развернули фактически сеть 5G локальную, которая сегодня управляет двумя карьерными самосвалами, и есть возможность дистанционного управления погрузчиком. Мы обкатали более восьми алгоритмов работы самого привода, потому что там особые, специфические условия эксплуатации – там зыбучие пески.

Пока тестируют. Как идёт подготовка к выпуску первого электросамосвала от БелАЗ?-7

Интерес к форуму есть. Участников в 2022 году стало почти втрое больше, чем в 2021-м. Все в ожидании новых возможностей. Площадка будет работать в течение двух дней.

Какой белорусский опыт успешно перенимают в России? Подробнее здесь.

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Ботвинник # Александра Качан # Фотофакт

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