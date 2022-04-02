Игорь Луцкий о России: «Нужно крепить эту дружбу, дорожить ей и развивать наши взаимоотношения»

Новости Беларуси. В 2022 году День единения народов Беларуси и России имеет особое значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государства сотрудничают уже 25 лет.
Новости Беларуси. В 2022 году День единения народов Беларуси и России имеет особое значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государства сотрудничают уже 25 лет.
В юбилейный год были подписаны 28 союзных программ. Срок выполнения намеченных планов – 2023-й. Как говорят специалисты, интеграция позволит улучшить качество и уровень жизни двух народов. В условиях международной политики двойных стандартов особенно важно, что Беларусь и Россия слышат друг друга.
Игорь Назарук, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Очень серьезную динамику наших взаимоотношений на всех уровнях. Это касается и глав государств, и глав правительств. И региональных отношений. Очень высок уровень торгово-экономических отношений. По всем вопросам мы находим взаимопонимание и слышим друг друга. Такого конструктивизма, который сейчас наблюдается, сложно припомнить.
Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Именно сегодня очень отчетливо проявляются наши братские взаимоотношения с РФ. Именно сегодня мы понимаем, насколько нужно крепить эту дружбу, дорожить ей и развивать наши взаимоотношения. Только вместе мы – сила, и только вместе мы сможем противостоять всему тому беспределу, который происходит в мире.