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Игорь Луцкий о России: «Нужно крепить эту дружбу, дорожить ей и развивать наши взаимоотношения»

02 апреля 2022 17:59
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Новости Беларуси. В 2022 году День единения народов Беларуси и России имеет особое значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государства сотрудничают уже 25 лет.  

Игорь Луцкий о России: «Нужно крепить эту дружбу, дорожить ей и развивать наши взаимоотношения»-1

В юбилейный год были подписаны 28 союзных программ. Срок выполнения намеченных планов – 2023-й. Как говорят специалисты, интеграция позволит улучшить качество и уровень жизни двух народов. В условиях международной политики двойных стандартов особенно важно, что Беларусь и Россия слышат друг друга.  

Игорь Луцкий о России: «Нужно крепить эту дружбу, дорожить ей и развивать наши взаимоотношения»-4

Игорь Назарук, заместитель министра иностранных дел Беларуси:  
Очень серьезную динамику наших взаимоотношений на всех уровнях. Это касается и глав государств, и глав правительств. И региональных отношений. Очень высок уровень торгово-экономических отношений. По всем вопросам мы находим взаимопонимание и слышим друг друга. Такого конструктивизма, который сейчас наблюдается, сложно припомнить.  

Игорь Луцкий о России: «Нужно крепить эту дружбу, дорожить ей и развивать наши взаимоотношения»-7

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:  
Именно сегодня очень отчетливо проявляются наши братские взаимоотношения с РФ. Именно сегодня мы понимаем, насколько нужно крепить эту дружбу, дорожить ей и развивать наши взаимоотношения. Только вместе мы – сила, и только вместе мы сможем противостоять всему тому беспределу, который происходит в мире.  

# Беларусь-Россия # общество # Игорь Назарук # Игорь Луцкий # Борис Грызлов # Фотофакт

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