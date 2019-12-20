Игорь Луцкий: «Нужно чувствовать каждого работника, нужно к каждому подходить индивидуально»

Каким должен быть руководитель, обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Профессионализм, образованность, порядочность и неуспокоенность». Каким должен быть руководитель? 4 мнения

Игорь Луцкий, генеральный директор телеканала СТВ:

Важно в семье, в школе, в институте воспитывать честность, порядочность и ответственность. Те базовые принципы, на которых должна строиться жизнедеятельность любого руководителя, на мой взгляд.

И вот это чуткое и трепетное отношение к людям и к тому делу, которое ты делаешь, очень важно. Нельзя быть руководителем и не быть близким к людям.

Это очень важный аспект. И мне кажется, что этому, не только профессиональным качествам, а именно этому нужно побольше внимания уделять. Психология отношений в коллективе: то есть нужно чувствовать каждого работника, нужно к каждому подходить индивидуально. Вот если будет такое отношение руководителя, то и в коллективе будет всё складываться. И я думаю, что и профессионально каждый будет расти.