Ёлочные базары-2020: подорожают ли деревья?

Нина Емельянова, начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома: Прошлые годы мы выделяли места на территории Минска всем желающим под организацию ёлочных базаров. Но так как мест гораздо меньше, чем субъектов хозяйствования, кто хотел бы заниматься этим видом деятельности, в текущем году было принято решение продать данные площадки на аукционе. Аукцион состоялся 3 декабря. В итоге по некоторым лотам было желающих по 15 человек на одно место. И с 92 площадок, которые мы подобрали и предложили нашим субъектам хозяйствования, приобрели 81 место. Но в итоге один человек не рассчитал свои силы и отказался от одного места. И у нас не будет по данному адресу ёлочного базара, а 80 человек добросовестно оплатили.

Некоторым достались места по одному шагу за 75 рублей – кто-то приобрел неходовую, так скажем, площадку. А площадки в Советском районе ушли максимально, по 11 тысяч рублей – это право аренды. Аренду мы предоставили субъектам на три года. С 22 по 31 декабря ёлочные базары будут работать.

Но мы еще успеем провести до 22 декабря второй аукцион. И вполне возможно, что оставшиеся площадки, которые были не востребованы на первом аукционе, кто-нибудь приобретет. И тогда у нас увеличится количество ёлочных базаров. На лозунг о том, что в связи с тем, что площадки в Минске были проданы через аукцион, будут очень дорогие ёлки, я никогда не соглашусь. Потому что если одну площадку купили за 100 рублей, а вторую за 10 тысяч рублей, то будут и разные цены на этих площадках. Работает один и тот же субъект хозяйствования. Еще есть рынки, где предприниматели также арендуют площадки для организации ёлочных базаров. То есть будет конкуренция. Мы обеспечили прозрачность выбора места.