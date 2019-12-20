Ждать ли снега перед Новым годом? Прогноз погоды в Беларуси на предпраздничную неделю

Новости Беларуси. Непривычно теплая для декабря погода продержится в Беларуси еще как минимум неделю.

По информации Белгидромета, в субботу – 21 декабря – ночью будет преимущественно без осадков, температура воздуха составит от -1°C до +5°C, в отдельных районах туман и слабый гололед. Днем местами прогнозируются небольшие кратковременные дожди. Будет от +3°C до +8°C, а по юго-западу до +10°C.

В воскресенье – 22 декабря – ночью и утром ожидается слабый туман. В ночные часы будет от +2°C до +7°C, днем от +3°C до +10°C. На большей части страны – кратковременные дожди.

В понедельник – 23 декабря – на большей части страны все также прогнозируются кратковременные дожди, а ночью и утром – слабый туман. Температура воздуха ночью составит от +2°C до +7°C, а днем потеплеет до +3°C..+10°C.

Во вторник – 24 декабря – в Беларуси ожидаются дожди. Местами туман. Ночью будет от +1°C до +7°C, а днем от +3°C до +9°C.

В среду – 25 декабря – временами дожди, а местами – туман. Ночью – от 0 до +7°C, днем – от 0 до +7°C.

В четверг – 26 декабря – ночью на большей части территории Беларуси, а днем преимущественно по востоку страны будет дождь и мокрый снег. Местами – слабые туман и гололед, а на дорогах – гололедица.

Ночью будет от 0 до +5°C, при прояснениях до -2°C. Днем ожидается от 0 до +5°C.