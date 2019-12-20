Сколько в Минске случаев отравления едой из кулинарии?

Сегодня любое новогоднее уже приготовленное блюдо можно купить в магазине. Стоит ли доверять кулинарии, рассказываем в программе «Большой город».

Нина Емельянова, начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Абсолютно уверена, что доверять можно. Сама иногда, скажу, пользуюсь именно кулинарной продукцией готовой. В любом магазине, на любом рынке можно приобрести качественную продукцию. Потому что, все-таки, контроль качества осуществляется непосредственно и самими продавцами и их сотрудниками, и существуют определённые службы. И таких случаев, что кто-то отравился, приобретя что-либо в магазине, у нас уже многие годы нет.