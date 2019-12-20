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Сколько в Минске случаев отравления едой из кулинарии?

20 декабря 2019 08:48
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Сегодня любое новогоднее уже приготовленное блюдо можно купить в магазине. Стоит ли доверять кулинарии, рассказываем в программе «Большой город».

Нина Емельянова, начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Абсолютно уверена, что доверять можно. Сама иногда, скажу, пользуюсь именно кулинарной продукцией готовой. В любом магазине, на любом рынке можно приобрести качественную продукцию. Потому что, все-таки, контроль качества осуществляется непосредственно и самими продавцами и их сотрудниками, и существуют определённые службы. И таких случаев, что кто-то отравился, приобретя что-либо в магазине, у нас уже многие годы нет.

# Новый год # общество # Нина Емельянова

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