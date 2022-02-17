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В поддержку референдума. На льду «Минск-Арены» более 1000 учащихся развернули 12-метровый флаг Беларуси

17 февраля 2022 16:49
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Новости Беларуси. С горячими сердцами на льду «Минск-Арены». БРСМ первыми из молодежных организаций выступили в поддержку референдума за 10 дней до основного дня голосования, сообщили в программе Новости «24 часа».  

В поддержку референдума. На льду «Минск-Арены» более 1000 учащихся развернули 12-метровый флаг Беларуси -1

Более тысячи учащихся столичных вузов и школ стали на коньки и развернули 12-метровый государственный флаг. В очередной раз молодежь демонстрирует активную гражданскую позицию. Быть услышанными для них очень важно. Именно поэтому ребята принимали участие и в диалоговых площадках, развивали волонтерское направление.  

В поддержку референдума. На льду «Минск-Арены» более 1000 учащихся развернули 12-метровый флаг Беларуси -4

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:  
Сегодня та молодежь, которая пришла к нам – это та молодежь, которая дает импульс для нашей страны, реализует и придумывает те проекты, которые мы вместе стараемся реализовать. Конечно, Белорусский республиканский союз молодежи выдвигал наших представителей в участковые комиссии, также наблюдателями. Помимо этого мы реализовывали в средствах массовой информации наши мероприятия такие, как «Наша Конституция», чтобы каждый молодой человек мог ознакомиться с теми дополнениями и изменениями, которые были внесены в Конституцию Республики Беларусь.  

В поддержку референдума. На льду «Минск-Арены» более 1000 учащихся развернули 12-метровый флаг Беларуси -7

Полина Писарик, студентка Академии управления при Президенте Беларуси:  
Я посещала очень много различных диалоговых площадок, посвященным нововведениям и дополнениям в Конституцию Республики Беларусь. Я здесь в качестве волонтера, мы распространяем акцию «Роднае – народнае» Белорусского республиканского союза молодежи и, конечно же, замечательная возможность – покататься на коньках.  

В поддержку референдума. На льду «Минск-Арены» более 1000 учащихся развернули 12-метровый флаг Беларуси -10

Референдум состоится 27 февраля. Досрочное голосование начнется с 22-го числа.  

# Молодежь Беларуси # общество # Роман Бондарук # Полина Писарик # Фотофакт

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