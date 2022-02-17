В поддержку референдума. На льду «Минск-Арены» более 1000 учащихся развернули 12-метровый флаг Беларуси

Новости Беларуси. С горячими сердцами на льду «Минск-Арены». БРСМ первыми из молодежных организаций выступили в поддержку референдума за 10 дней до основного дня голосования, сообщили в программе Новости «24 часа».

Более тысячи учащихся столичных вузов и школ стали на коньки и развернули 12-метровый государственный флаг. В очередной раз молодежь демонстрирует активную гражданскую позицию. Быть услышанными для них очень важно. Именно поэтому ребята принимали участие и в диалоговых площадках, развивали волонтерское направление.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Сегодня та молодежь, которая пришла к нам – это та молодежь, которая дает импульс для нашей страны, реализует и придумывает те проекты, которые мы вместе стараемся реализовать. Конечно, Белорусский республиканский союз молодежи выдвигал наших представителей в участковые комиссии, также наблюдателями. Помимо этого мы реализовывали в средствах массовой информации наши мероприятия – такие, как «Наша Конституция», чтобы каждый молодой человек мог ознакомиться с теми дополнениями и изменениями, которые были внесены в Конституцию Республики Беларусь.

Полина Писарик, студентка Академии управления при Президенте Беларуси:

Я посещала очень много различных диалоговых площадок, посвященным нововведениям и дополнениям в Конституцию Республики Беларусь. Я здесь в качестве волонтера, мы распространяем акцию «Роднае – народнае» Белорусского республиканского союза молодежи и, конечно же, замечательная возможность – покататься на коньках.