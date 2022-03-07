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Чистый понедельник. У православных верующих начался Великий пост

07 марта 2022 07:23
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Новости Беларуси. У православных верующих начался Великий пост. Уже более 2 тысячелетий для каждого христианина он знаменует возвещение победы добра над злом, света над тьмой, Божьей любви над нашими пороками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чистый понедельник. У православных верующих начался Великий пост-1

До 23 апреля будет действовать ряд определенных ограничений в пище, но не это главное. До праздника Воскресения Христова верующие больше задумываются о дисциплине, сдержанности, совершают добрые дела и поступки, помогают бедным и больным. Первый день Великого поста в народе называли Чистым. Поэтому заранее тщательно приводили дом в порядок.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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