Чистый понедельник. У православных верующих начался Великий пост

Новости Беларуси. У православных верующих начался Великий пост. Уже более 2 тысячелетий для каждого христианина он знаменует возвещение победы добра над злом, света над тьмой, Божьей любви над нашими пороками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 23 апреля будет действовать ряд определенных ограничений в пище, но не это главное. До праздника Воскресения Христова верующие больше задумываются о дисциплине, сдержанности, совершают добрые дела и поступки, помогают бедным и больным. Первый день Великого поста в народе называли Чистым. Поэтому заранее тщательно приводили дом в порядок.