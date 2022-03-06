Уникальная церемония и исторические кадры. Подписание Решения референдума глазами корреспондента СТВ
Новости Беларуси. Событие, которое буквально изменит наше будущее и войдет в историю независимой страны. На неделе в Беларуси подвели итоги референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И до этого мы проводили плебисциты, на которых вместе решали важные, судьбоносные для нас вопросы.
Ольга Коршун, СТВ:
Этот референдум стал четвертым в истории суверенного государства, но, наверное, настолько осознанно, вдумчиво и вовлеченно ни одно решение мы еще не принимали. Годы раздумий, месяцы напряженной работы, десятки предложений, бесчисленное количество совещаний, встреч, обсуждений, споров и вот – финальный аккорд на этом этапе, который прозвучал громко и слаженно. Мы сказали новой Конституции уверенное «да».
А чтобы подчеркнуть значимость момента, во Дворце Независимости прошла уникальная церемония, на которой Президент подписал Решение референдума. И вот эти уже исторические кадры.
Наша Алена Сырова буквально внедрилась в процесс конституционной модернизации и готова поделиться впечатлениями о церемонии. Такое мероприятие прошло в нашей стране впервые. Поделись впечатлениями.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Наверное, больше всего запомнилось лично мне то, что было до. Журналисты приезжают намного заранее, и, конечно, мы становимся свидетелями репетиций. Дело обычное, музыканты оркестра репетируют, повторяют гимн. В этот раз, наверное, впервые на моей памяти, я услышала, как его исполняет вживую хор во Дворце Независимости. Хор и гимн страны – до мурашек. Я думаю, что это был красивейший и мощнейший момент, его оценили и зрители прямой телетрансляции.
Ольга Коршун:
Меня тоже поразило, что есть хор, и это очень мощно прозвучало, даже через телевизор.
Алена Сырова:
Конечно, куда важнее то многоголосье белорусов, которые в унисон буквально сказали свое «да» изменениям Конституции.
Ольга Коршун:
Явка составила больше 5 миллионов. За проголосовали почти 83 %. Это говорит о нашей высокой политической активности.
Алена Сырова:
Можно сказать просто: за три десятилетия белорусы доросли. Вот это желание активно участвовать в жизни страны, принимать какие-то важнейшие решения отражено в обновленной Конституции. Я думаю, что многие шли голосовать именно за эту поправку, которая касалась придания конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию. В ВНС будет 1 200 человек, и думаю, что очень многие хотели бы оказаться в их числе. Конечно, еще предстоит проработать законодательные акты, механизмы, выработать в том числе и алгоритмы избрания. Вместе с тем очень важно, чтобы среди делегатов ВНС не оказалось случайных людей. Александр Лукашенко в том числе на этой церемонии подчеркнул, что вместе с высоким статусом делегата ВНС будут прилагаться серьезные обязательства и ответственность.
«На рассмотрение собрания может быть вынесен любой значимый для государства вопрос». Как теперь будет работать ВНС, читайте здесь.
Ольга Коршун:
Вообще, Президент еще раз основательно и подробно разложил Конституцию, рассказал, что все гарантии будут сохранены. Еще раз отдельно акцентировал внимание на медицине. Мол, были волнения, что она станет платной. Наверное, они были беспочвенны.
Алена Сырова:
Да, это одна из самых дискуссионных поправок, которая гласит, что каждый белорус должен заботиться о своем здоровье самостоятельно. Вообще, в обновленной Конституции очень много о самоответственности, которой государство щедро делится с нами. Дает возможность всем – от рядовых граждан до чиновников – проявить самостоятельность и не кивать все время на старших. Не за все же в стране должен отвечать Президент. Хотя, конечно, мы к этому привыкли.
Лукашенко – парламенту: ситуаций, когда приняли закон, а затем несколько раз приходили к Президенту, больше быть не должно. Читайте здесь.
Алена Сырова:
Церемония церемонией, пусть она и очень красивая, но, пользуясь возможностью, Президент обратился к белорусам. Прозвучало два лейтмотива: первый касался, конечно, конституционной реформы, второй – ситуации в Украине, которая не может не беспокоить. Александр Лукашенко, понимая это, каждый день на прошлой неделе говорил, объяснял на пальцах, карту даже показывал, объясняя место нашей страны и наших военных в этом конфликте. Информации от Главнокомандующего предостаточно, казалось бы. Но к теме снова и снова возвращаются, у общества есть запрос. Александр Лукашенко на это реагирует и в том числе в пятницу, 4 марта, терпеливо повторил ранее озвученное. Но все же было заметно, как Президент изменил тон на наставнический, отеческий что ли, чтобы дошло уже даже до тех, кто плохо слышит или делает вид.
Ольга Коршун:
Боюсь представить, какой ажиотаж вызовет новый экземпляр Конституции. По традиции первым он идет к Первому.
Алена Сырова:
Мы и сами ждем. Я уверена, это будет очень красивое издание, лучше того, что есть сегодня. По крайней мере такую надежду высказывал лично сам Александр Лукашенко – надо же двигаться, это логично, чтобы была эволюция, а не топтание на месте. К слову, Президент не исключал возможности показать нам еще действующий экземпляр Основного закона, который хранится у него в кабинете. Но кто знает, может, повезет и застанем процесс смены.
Насколько я знаю, в Доме печати, где работают над такими эксклюзивными изданиями, заранее продумывали, какой внешне будет наша обновленная Конституция. Но, конечно, куда важнее начинка, то, что внутри, и то, как Основной закон, за который проголосовали белорусы, мы будем выполнять.
Читайте также:
«Посматривать за нами, мужиками, чтобы мы не искривили линию». Что Лукашенко сказал белорускам на награждении?
Президент Беларуси: «Мы не хотим никаких скандалов, конфликтов и никакой войны. Мы люди мирные»
«Названные нормы не вписываются в ультрамодные правовые тенденции». Лукашенко о положениях обновленной Конституции