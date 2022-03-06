Уникальная церемония и исторические кадры. Подписание Решения референдума глазами корреспондента СТВ

Новости Беларуси. Событие, которое буквально изменит наше будущее и войдет в историю независимой страны. На неделе в Беларуси подвели итоги референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И до этого мы проводили плебисциты, на которых вместе решали важные, судьбоносные для нас вопросы.

Ольга Коршун, СТВ:

Этот референдум стал четвертым в истории суверенного государства, но, наверное, настолько осознанно, вдумчиво и вовлеченно ни одно решение мы еще не принимали. Годы раздумий, месяцы напряженной работы, десятки предложений, бесчисленное количество совещаний, встреч, обсуждений, споров и вот – финальный аккорд на этом этапе, который прозвучал громко и слаженно. Мы сказали новой Конституции уверенное «да». А чтобы подчеркнуть значимость момента, во Дворце Независимости прошла уникальная церемония, на которой Президент подписал Решение референдума. И вот эти уже исторические кадры.

Наша Алена Сырова буквально внедрилась в процесс конституционной модернизации и готова поделиться впечатлениями о церемонии. Такое мероприятие прошло в нашей стране впервые. Поделись впечатлениями.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Наверное, больше всего запомнилось лично мне то, что было до. Журналисты приезжают намного заранее, и, конечно, мы становимся свидетелями репетиций. Дело обычное, музыканты оркестра репетируют, повторяют гимн. В этот раз, наверное, впервые на моей памяти, я услышала, как его исполняет вживую хор во Дворце Независимости. Хор и гимн страны – до мурашек. Я думаю, что это был красивейший и мощнейший момент, его оценили и зрители прямой телетрансляции. Ольга Коршун:

Меня тоже поразило, что есть хор, и это очень мощно прозвучало, даже через телевизор. Алена Сырова:

Конечно, куда важнее то многоголосье белорусов, которые в унисон буквально сказали свое «да» изменениям Конституции. Ольга Коршун:

Явка составила больше 5 миллионов. За проголосовали почти 83 %. Это говорит о нашей высокой политической активности.

Алена Сырова:

Можно сказать просто: за три десятилетия белорусы доросли. Вот это желание активно участвовать в жизни страны, принимать какие-то важнейшие решения отражено в обновленной Конституции. Я думаю, что многие шли голосовать именно за эту поправку, которая касалась придания конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию. В ВНС будет 1 200 человек, и думаю, что очень многие хотели бы оказаться в их числе. Конечно, еще предстоит проработать законодательные акты, механизмы, выработать в том числе и алгоритмы избрания. Вместе с тем очень важно, чтобы среди делегатов ВНС не оказалось случайных людей. Александр Лукашенко в том числе на этой церемонии подчеркнул, что вместе с высоким статусом делегата ВНС будут прилагаться серьезные обязательства и ответственность. «На рассмотрение собрания может быть вынесен любой значимый для государства вопрос». Как теперь будет работать ВНС, читайте здесь.

Ольга Коршун:

Вообще, Президент еще раз основательно и подробно разложил Конституцию, рассказал, что все гарантии будут сохранены. Еще раз отдельно акцентировал внимание на медицине. Мол, были волнения, что она станет платной. Наверное, они были беспочвенны. Алена Сырова:

Да, это одна из самых дискуссионных поправок, которая гласит, что каждый белорус должен заботиться о своем здоровье самостоятельно. Вообще, в обновленной Конституции очень много о самоответственности, которой государство щедро делится с нами. Дает возможность всем – от рядовых граждан до чиновников – проявить самостоятельность и не кивать все время на старших. Не за все же в стране должен отвечать Президент. Хотя, конечно, мы к этому привыкли. Лукашенко – парламенту: ситуаций, когда приняли закон, а затем несколько раз приходили к Президенту, больше быть не должно. Читайте здесь. Алена Сырова:

Церемония церемонией, пусть она и очень красивая, но, пользуясь возможностью, Президент обратился к белорусам. Прозвучало два лейтмотива: первый касался, конечно, конституционной реформы, второй – ситуации в Украине, которая не может не беспокоить. Александр Лукашенко, понимая это, каждый день на прошлой неделе говорил, объяснял на пальцах, карту даже показывал, объясняя место нашей страны и наших военных в этом конфликте. Информации от Главнокомандующего предостаточно, казалось бы. Но к теме снова и снова возвращаются, у общества есть запрос. Александр Лукашенко на это реагирует и в том числе в пятницу, 4 марта, терпеливо повторил ранее озвученное. Но все же было заметно, как Президент изменил тон на наставнический, отеческий что ли, чтобы дошло уже даже до тех, кто плохо слышит или делает вид.