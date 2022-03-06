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Минск будет продвигать миротворческую политику. Итоги заседания Совбеза Беларуси

06 марта 2022 21:35
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Новости Беларуси. Наша армия никакого участия в боевых действиях в Украине не принимала, не принимает и не собирается принимать. Об этом Президент говорил во время заседания Совета безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусы прилагают максимум усилий, чтобы конфликт как можно скорее разрешился. И для этого мы готовы разговаривать с кем угодно и когда угодно.

Более того, наша страна стала площадкой для переговоров делегаций из России и Украины. Но все равно Беларусь всеми силами, в том числе атакуя наших людей бесчисленными и беспощадными фейками, пытаются втянуть в конфликт и доказать, что мы заинтересованы в разжигании конфликта.

Наш политический обозреватель Евгений Пустовой о месте Беларуси в мире и войне.

Минск будет продвигать миротворческую политику. Итоги заседания Совбеза Беларуси-1

Белорусских войск нет в Украине. Зато Украина в нашей повестке. Не мы начинали этот конфликт, но именно Беларусь делает все, чтобы конфликтующие стороны договорились. Но ведь все к этому шло.

Президент Лукашенко предлагал и интеграцию интеграций и «Хельсинки 2». К укреплению европейской безопасности не готовы не то что в США (им невыгодно), но даже в Старом Свете. В итоге конфликт у наших границ. И в Минске хотели бы решать экономические вопросы – мировой локдаун, санкции. Но приходится решать другие задачи – отвечать на информационные нападки.

Лукашенко: «Есть необходимость четко разложить события в Украине с учетом их предпосылок» – подробнее здесь.

Минск будет продвигать миротворческую политику. Итоги заседания Совбеза Беларуси-4

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Нас называют агрессорами. А мы принимаем беженцев. И сейчас, как тогда, в 2014-м, именно Минск становится лобным местом поиска компромиссов. Но мы агрессоры. На текущий год военный бюджет США почти в два раза превысил ими же принятую норму, а украинский и вовсе вырос втрое. Но агрессоры мы.

Лукашенко: «Майдан сделал свое дело. При поддержке внешних сил был осуществлен государственный переворот» – подробнее здесь.

Минск будет продвигать миротворческую политику. Итоги заседания Совбеза Беларуси-7

В то время как Минск гостеприимно принимал посланцев англосаксонского мира, там перекраивали карты и планы. Необходимо было вычистить дорогу на Москву.

 Александр Лукашенко: «Официальный Киев поддержал, а где-то побежал впереди Запада в антибелорусской риторике» – подробнее здесь.

Минск будет продвигать миротворческую политику. Итоги заседания Совбеза Беларуси-10

Торговое эмбарго, бойкот нефтепродуктам и калию. Темные цели вокруг импорта белорусского электричества. Мы ждали, они подтягивали войска, создавали тренировочные лагеря вдоль наших границ. Не стесняясь работали центры информационно-психологических атак, нарушали воздушное пространство. На такую наглость мы ответили совместными учениями. А вот реально проявить союзную решимость наших союзников буквально заставили южные соседи. Главнокомандующий на карте показал, где и зачем белорусские военные.

Лукашенко: «Караник там будет референдумом заниматься, ворвутся несколько групп, террористические акты осуществят» – подробнее здесь.

Минск будет продвигать миротворческую политику. Итоги заседания Совбеза Беларуси-13

Но бомбардировки фейками о белорусской армии под Киевом продолжаются. Очень четко по этому поводу Президент высказался во время церемонии подписи Решения референдума.

Лукашенко: я знаю, что такое наши дети, поэтому у меня нет никакого желания посылать их на войну – подробнее здесь.

Минск будет продвигать миротворческую политику. Итоги заседания Совбеза Беларуси-16

А вот экономические риски необходимо минимизировать. Если где и будут белорусы воевать, так это за новые рынки сбыта, экспорта товаров и услуг.

Лукашенко: «Если кто-то ошалел и бегает за курсом рубля – это их право, мы же выбрали такую экономику» – подробнее здесь.

Даже в условиях нападок на Беларусь официальный Минск будет продолжать продвигать миротворческую политику. Со временем нашу позицию оценят и поймут.

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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