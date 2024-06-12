Игорь Карпенко прокомментировал выборы беглых в свой «парламент»

Электоральный цикл в Беларуси на завершающей стадии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выборы Президента должны состояться не позднее 20 июля 2025 года. Об этом заявил председатель ЦИК в эфире «Беларусь 1», где поделился подробностями разговора у главы государства, который состоялся 11 июня. Игорь Карпенко отметил, что точную дату согласно Конституции определит Палата представителей. Тем не менее подготовка к выборам уже началась. Они будут проходить согласно обновленному законодательству. Его уже апробировали в единый день голосования. Вместе с тем продолжается разработка цифровизации избирательного процесса с учетом опыта других стран. Как отметил председатель ЦИК, некоторые элементы цифровизации применяли уже в ЕДГ. Например, составление списков на основе регистра населения и систему поиска своего избирательного участка по введенному адресу. Также концепция цифровизации не сводится только к возможности онлайн-голосования. Это более широкое понятие.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Оно предполагает создание информационной системы, которая охватывает все стадии избирательного процесса. Например, создание единого регистра избирателей. Будут обозначены субъекты, которые будут участвовать в создании этого регистра. Это не только МВД, которое ведет паспортизацию населения, это, например, и отделы ЗАГС, которые регистрируют рождаемость, смертность, брак. Будут к этому причастны Вооруженные Силы. Ну и как один из элементов – возможность электронного голосования для отдельных категорий граждан. Подробности. Что касается темы зарубежья, белорусские электоральные процессы всегда были и остаются открытыми для международных наблюдателей. На президентских выборах их количество может быть в полтора-два раза больше, чем во время единого дня голосования. Причем география не ограничится традиционными СНГ и ШОС. Белорусский опыт проведения избирательных кампаний – пример для многих стран. Сегодня во главу угла ставятся вопросы безопасности и обеспечения электорального суверенитета. Впрочем, попытки посягательства на него не прекращаются. Игорь Карпенко прокомментировал выборы беглых в свой «парламент». И хоть итоги этой акции были неудачными, расцениваются как посягательство на электоральный суверенитет Беларуси.