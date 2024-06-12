Студенты и школьники из Мелитополя посетят памятные места Беларуси

Школьники и студенты из Мелитополя продолжают знакомство с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из пунктов визита – минская средняя школа № 101. Здесь состоялось торжественное подписание договора о сотрудничестве между учреждениями образования двух государств.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Ребята Запорожской области уже пережили то, что, слава богу, не переживали наши дети. Передать эту атмосферу, чувство опасности, то, что не все в мире происходит так, как в Беларуси, хотелось бы нам, чтобы наши дети научились это ценить.

Сергей Лущ, председатель социально-культурного общественного объединения «Движение Союз»:

Это возможность подарить частичку мира, белорусской доброты, белорусского гостеприимства ребятам с освобожденных территорий. У нас уже проработана дорожная карта по дальнейшему взаимному патриотическому воспитанию и формированию проектов в сфере молодежного патриотического и военно-патриотического воспитания.

Для гостей в школе провели различные мастер-классы – от изготовления открыток до приготовления драников. Не обошлось и без дегустации. Впереди насыщенная историко-культурная программа.