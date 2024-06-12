Артиллерийские снаряды времён ВОВ обнаружили в Могилёве при строительстве подземного перехода

Новости Беларуси. Четыре артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружены в Могилеве при строительстве подземного перехода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рабочие наткнулись на боеприпасы, когда копали котлован. Об опасной находке они сразу сообщили в милицию. Правоохранители экстренно остановили стройку и оцепили место происшествия. Такой находке не удивились. Каждый год в Могилеве обезвреживают десятки подобных военных арсеналов. Во время Великой Отечественной здесь, у берегов Днепра, шли ожесточенные бои, поэтому, сколько боеприпасов еще хранит в себе эта земля, никто доподлинно не знает.

Евгений Скрябин, начальник оперативно-дежурной службы Октябрьского РОВД Могилева:

10 июня поступило сообщение на специальную линию 102 УВД Могилевского облисполкома о том, что работниками организации, осуществляющей благоустройство прилегающих к проспекту Пушкинскому территорий, обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. На место происшествия оперативно были направлены сотрудники Октябрьского РОВД Могилева, которыми были приняты все необходимые меры по оцеплению места происшествия, обеспечению безопасности наших граждан. Данная информация была передана сотрудникам специальной саперной группы войсковой части 6713 для дальнейшего уничтожения.

Саперы увезли артиллерийские снаряды на полигон, где их успешно обезвредили.