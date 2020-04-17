Марафон «Спасибо медикам». БРСМ уже отправил 150 открыток, можно присоединиться

Новости Беларуси. Молодежь Минской области присоединилась к республиканской акции «Спасибо медикам», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Молодежь Минской области присоединилась к республиканской акции «Спасибо медикам», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Марафон стартовал в центральном регионе в начале недели. За несколько дней волонтеры областного союза молодежи подготовили и отправили 150 благодарственных открыток. Таким способом юноши и девушки выразили признательность всем медикам за работу.
Марафон «Спасибо медикам». Белорусы благодарят врачей за их труд и отправляют им открытки
Кирилл Шик, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:
Гэта не аднадзённая акцыя, гэта штодзённая. І мы працягваем дасылаць індывідуальна, у тым ліку ўрачам, якіх ведаем, словы падзякі ва ўсіх раёнах Мінскай вобласці і горадзе Жодзіна. Белпошта дасылае іх абсалютна бясплатна, галоўнае, каб быў хэштэг «дзякуймедыкам» і ўказана менавіта ўстанова аховы здароўя.
Выразить благодарность и тем самым присоединиться к акции может любой желающий. Эскиз открытки – на сайте и в социальных сетях БРСМ, разрешается разработать ее и самостоятельно.
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