Марафон «Спасибо медикам». БРСМ уже отправил 150 открыток, можно присоединиться

Новости Беларуси. Молодежь Минской области присоединилась к республиканской акции «Спасибо медикам», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Марафон стартовал в центральном регионе в начале недели. За несколько дней волонтеры областного союза молодежи подготовили и отправили 150 благодарственных открыток. Таким способом юноши и девушки выразили признательность всем медикам за работу. Марафон «Спасибо медикам». Белорусы благодарят врачей за их труд и отправляют им открытки