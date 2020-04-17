«Ответка прилетает». Шпаковский о высказываниях в адрес Беларуси в телеграм-каналах

Эксперт высказал мнение в программе «В обстановке мира».

«В 2013 году нам говорили зарубежные эксперты, что у нас избыточное количество больниц и коечного фонда. Он не нужен в XXI веке»

Александр Шпаковский, политический аналитик:

А касаемо телеграм-каналов – не выстоял бы тогда Лукашенко в этих тяжелейших условиях. Это были переговоры, на него давили, я представляю, какой уровень этого давления был. Мы бы сейчас нефть по 60 долларов покупали. И 12 долларов платили бы неким менеджерам в российских компаниях – премии.

А отсюда и ответка прилетает – просто используются для этого медицинские факты. И это, конечно, грустно и неприятно, что, к сожалению, мы с этим сталкиваемся со стороны, так сказать, наших союзников. Это недальновидно, это разрушает отношения, это подрывает их.

Но повторюсь, наверное, мне кажется, белорусы – мы не будем отвечать так. Всё равно мы будем по-другому себя вести.