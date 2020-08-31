Александр Лукашенко: я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд – в Беларуси. Пусть никто не смеётся

Новости Беларуси. 31 августа Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Беларуси Валентином Сукало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства обратил внимание на необходимость сохранения независимости белорусских судов. Александр Лукашенко подчеркнул, что сейчас этому способствует контроль со стороны Президента, но эта сфера не должна быть завязана на определенной личности. Председатель Верховного суда Беларуси: будем работать в условиях современного правосудия, полной цифровизации

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все хотят – ну, не все, но многие, и в самом судейском сообществе – некой независимости и прочее. Хотя я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд – в Беларуси. Пусть никто не смеется. Вы-то знаете, насколько я оберегаю вас от разного рода накатов или же телефонных просьб и разговоров. Я часто говорю, что все зависит от судей: если они хотят быть от кого-то зависимыми, значит, они будут отвечать, образно говоря, на эти звонки. Вы никогда от меня подспудно, тайно не получали ни одного звонка. У нас все открыто. Если Президент контролирует какое-то уголовное дело, я об этом открыто говорю, и вы тоже. Александр Лукашенко: возврат назад – это перемены, но это не движение вперёд