Прямой эфир

Александр Лукашенко: я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд – в Беларуси. Пусть никто не смеётся

31 августа 2020 14:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 31 августа Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Беларуси Валентином Сукало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд – в Беларуси. Пусть никто не смеётся-1

Глава государства обратил внимание на необходимость сохранения независимости белорусских судов. Александр Лукашенко подчеркнул, что сейчас этому способствует контроль со стороны Президента, но эта сфера не должна быть завязана на определенной личности.

Председатель Верховного суда Беларуси: будем работать в условиях современного правосудия, полной цифровизации

Александр Лукашенко: я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд – в Беларуси. Пусть никто не смеётся-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все хотят – ну, не все, но многие, и в самом судейском сообществе – некой независимости и прочее. Хотя я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд – в Беларуси. Пусть никто не смеется. Вы-то знаете, насколько я оберегаю вас от разного рода накатов или же телефонных просьб и разговоров. Я часто говорю, что все зависит от судей: если они хотят быть от кого-то зависимыми, значит, они будут отвечать, образно говоря, на эти звонки. Вы никогда от меня подспудно, тайно не получали ни одного звонка. У нас все открыто. Если Президент контролирует какое-то уголовное дело, я об этом открыто говорю, и вы тоже.

Александр Лукашенко: возврат назад – это перемены, но это не движение вперёд

Александр Лукашенко: я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд – в Беларуси. Пусть никто не смеётся-7

Поэтому я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства нашей общественной жизни, тем не менее суды Президент видит как детище, некое им вроде бы созданное, и оберегает, охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе и Лукашенко. Потому что он не вечен, придут другие. Вот как тогда будет система функционировать? Поэтому в новой Конституции, я думаю, мы достойно отразим, исходя из нашего с вами опыта работы за последние четверть века, систему устройства наших судов и как она будет ввязана или вмонтирована в систему вообще общественного устройства нашей Беларуси.

# Судебная система Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Валентин Сукало # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Парламентарии Союзного государства: заявляем о недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси
31 августа 2020 13:57

Парламентарии Союзного государства: заявляем о недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси

Просили деньги на помощь незаконно задержанным. В Беларуси появился ещё один способ выкачивания денег
31 августа 2020 13:01

Просили деньги на помощь незаконно задержанным. В Беларуси появился ещё один способ выкачивания денег

Председатель Верховного суда Беларуси: будем работать в условиях современного правосудия, полной цифровизации
31 августа 2020 12:27

Председатель Верховного суда Беларуси: будем работать в условиях современного правосудия, полной цифровизации