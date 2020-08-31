Провели почти 280 часов в небе. Авиаторы МЧС Беларуси продолжают помогать Турции в тушении пожаров

Новости Беларуси. Авиация МЧС Беларуси продолжает оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни белорусский экипаж Ми-8 работает в Стамбуле, где огонь вплотную подошел к жилым строениям. Два борта Ми-8 с площадок Пойраз и Мармарис уже совершили 182 полета и около 1 000 сбросов воды. В небе экипажи провели почти 280 часов.