«Бомба взорвётся 23 мая над Вильнюсом». Кто заминировал Ryanаir и что могло случиться, если бы Беларусь не приняла рейс?

Новости Беларуси. Комиссия по расследованию ситуации с посадкой самолета Ryanair создана в Беларуси. Об этом сообщили в Департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске завершился брифинг, где озвучили последние подробности инцидента в национальном аэропорту. В частности стало известно, что сообщение о минировании Ryanаir поступило на электронную почту аэропорта. По словам главы департамента, давления на экипаж со стороны белорусских диспетчеров не было. Наши специалисты действовали в соответствии с международными обязательствами.

Все подробности знает Евгений Пустовой. Евгений Пустовой, СТВ:

Это падение нравов европейской демократии. Беларусь протянула руку помощи для западной авиакомпании. А они преподнесли все по-другому: по приказу диктатора военный самолет принудил к посадке гражданское судно, чтобы в Минске арестовать невероятно независимого блогера. Эмоции в сторону, теперь только факты.

Артем Сикорский, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

23 мая 2021 года на электронную почту Национального аэропорта Минск с электронного адреса protonmail.com на английском языке поступило письменное сообщение следующего содержания: «Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delpfi Economic Forum возвращаются домой рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом». С учетом серьезности поступившей угрозы, информация из Национального аэропорта Минск была передана в соответствующие органы управления воздушного движения государственного предприятия «Белаэронавигация». Только представьте себе, что могло бы случиться в Вильнюсе, аэропорт которого находится прямо в центре города, если бы информация, не дай бог, оказалась бы действительной.

– В мерах безопасности мы рекомендуем вам приземлиться.

– Мы поняли вас, дайте нам минуту. Откуда поступило сообщение о минировании? Где вы обнаружили эту информацию?

– Служба безопасности аэропорта проинформировала о получении email. Евгений Пустовой:

Mayday – этот SOS на международном авиационном языке. До Вильнюсского аэропорта – 70 километров, до Минского – почти в два с половиной раза дальше. Командир экипажа, литовец по национальности, решает приземлиться в Беларуси. Почему? Может потому, что у нас инфраструктура лучше? Есть и запасная полоса для встречи условно заминированного самолета. Да и аэропорт далеко от города, в отличие от того же вильнюсского. А командир-литовец знает, в каком состоянии их взлетка.

Артем Сикорский:

Экипаж мог воспользоваться возможностью и принять решение вернуться во Львов, в Киев, сесть в Варшаве, продолжить полет до Вильнюса и так далее. В 12:34 диспетчером было предложено воспользоваться услугами Национального аэропорта Минск. Необходимо отметить, что Национальный аэропорт Минск имеет все необходимое оборудование для посадки самолетов даже в сложных метеорологических условиях и длину полосы 3 600 метров. Экипаж несколько раз уточнял источники получения информации. Ему было сообщено, что первичная информация поступила в Национальный аэропорт Минск. До этого руководитель полета Минского районного центра управления воздушным движением несколько раз пытался дозвониться до представительства компании Ryanair в Литве, но связаться с кем-либо из представителей авиакомпании у него не получилось. После получения и уточнения информации экипаж рейса FR4978, в соответствии с установленными международными требованиями, в 12:47 по белорусскому времени установил на борту самолета код ответчика 7700, указывающий на наличие аварийной ситуации.

Евгений Пустовой:

Кстати, международные авиационные комиссии, особенно в ковидный период, зачастили с ревизиями именно к нам. После таких инспекций во многих азиатских постсоветских странах авиагавани закрыты. А у нас за шесть раз никаких серьезных недостатков не выявлено. Вот и командир гражданского судна выбирает аэропорт Минск.

Евгений Пустовой:

После всех процедур и тщательно досмотра борт мог улететь еще в 16:00. Но в небо самолет поднялся лишь спустя четыре часа. Это тоже было личное решение экипажа. Мы выполнили все международные нормы и требования. Директор Департамента по авиации даже номера всех этих инструкций назубок знает.

Артем Сикорский:

Подчеркиваю, что согласно стандарту 3.7.2 Приложения 2 к Чикагской конвенции, если воздушное судно стало объектом незаконного вмешательства, командир воздушного судна делает попытку в кратчайший срок выполнить посадку на ближайшем приемлемом аэродроме или на специальном аэродроме, назначенном соответствующим полномочным органом, если обстановка на борту воздушного судна не требует иного. В Национальном аэропорту Минск был введен в действие соответствующий аварийный план, в установленном порядке оповещены и приведены в готовность все соответствующие службы аэропорта и других органов госуправления. Евгений Пустовой:

Кстати, никто из высоких чинов не говорит о больших затратах, понесенных белорусской стороной. Ну да, мол, моральный аспект. Важнее всего жизни и безопасность людей. МЧС, медики, саперы – задействовали очень много спецов. А против нас развернулась настоящая спецоперация. Испортить имидж и, конечно же, переманить авиапотоки в аэропорты ЕС. Во всем разберется специально созданная комиссия. Милости просим и международных экспертов.