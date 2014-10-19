Игорь Бузовский: Я не тусовщик – важно знать ребят, которые могут организовать тусовки

Новости Беларуси. На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ» Игорь Бузовский.

Игорь Иванович, мы вас пригласили на одно из тусовочных мест столицы. Вы по определению как руководитель молодежной организации должны знать такие места, мне кажется, и должны, наверняка, бывать в таких местах. Вас можно видеть на этой площадке, на других площадках? И вы приходите тайком, инкогнито или вас здесь все знают?

Игорь Бузовский:

На самом деле придерживаюсь принципа не замыкаться исключительно на таком направлении, что обязательно посещать все тусовки, которые посещает молодежь. Важно знать ребят, которые могут организовать эти тусовки.

Сам, конечно, бываю, и участвую в молодежных мероприятиях, потому что мы их и сами проводим.

То есть вы хотите сказать, что знаете в лицо и в вашем мобильном телефоне есть контакты лидеров паркура, лидеров скейтборда?

Игорь Бузовский:

И лидеры паркура, и лидеры скейтборда, и направлений, которые сегодня зачастую тяжело выговорить. Мы с ними работаем. Конечно, мобильные телефоны есть этих ребят, есть организаторов, но, на удивление, как выясняется, когда я начал заниматься как руководитель организации поиском людей, заряженных энергетикой творчества, энергетикой субкультур, которые заряжают в том числе и большие аудитории, я понял, что зачастую это немолодые люди, зачастую это люди, которые сегодня уже и седовласые даже.

Вы все-таки напрямую не ответили на вопрос. Вы тусовщик или не тусовщик, говоря молодежно?

Игорь Бузовский:

Нет, я не тусовщик, потому что огромное количество времени все-таки занимают рабочие вопросы, организационные.

То есть вы организатор тусовок в том числе.

Игорь Бузовский:

Можно так сказать на сленге молодежном, чисто организатор, в большей мере.

Пока мы ждали вас, мы поговорили с ребятами. Оказывается, у них огромное количество проблем, нерешенных проблем в том числе. Предположим, с этой замечательной площадки в центре города их на самом деле гоняют. Скейт-парка в Минске, по-моему, до сих пор нет. Его собираются построить где-то на окраине. Вы готовы лоббировать их интересы?

Игорь Бузовский:

Слово лоббировать…

Помогать, защищать.

Игорь Бузовский:

…как раз-таки оно будет очень уместно. Лоббировать мы можем, но делать за них площадку, организовывать эту работу за них никто не будет. Мы организовывали площадки, приходили к нам ребята, которые просто настаивали на том, чтобы организовать паркур, какие-то в городе места, где можно было бы заниматься той или иной субкультурой. Потом выяснялось, что это становилось исключительно проблемой местной власти, становилось исключительно проблемой ЖКХ. И в том числе «Белорусского республиканского союза молодежи». Мы говорим: «Ребята, давайте совместно это делать».

Может быть, вы их «душите» еще какими-то советскими архаизмами: нужно запомнить анкету, зарегистрироваться. Тот формат, который, может быть, чужд молодежи.

Игорь Бузовский:

Как я уже сказал, для того, чтобы что-то сделать, надо зачастую просто взять грабли и убрать территорию, где собираетесь паркур организовать. Надо как минимум взять бумагу и положить мысли свои в проект. Пойти поискать в том числе инвесторов. Совместно. Мы не говорим о том, что бросаем в пекло ребят, которые сегодня не умеют это делать. Поэтому мы и проект реализовываем. В рамках проекта «100 идей для Беларуси» таких проектов очень много. На самом деле, тем, кто хочет добиться, возможности предоставляются.

«БРСМ» заявлен как правопреемник комсомола. В советское время комсомолец понимал: если у него есть в кармане комсомольский билет, значит ему практически открыта дверь в университет. Председатель приемной комиссии понимал, что если перед ним стоит человек, исключенный из комсомола, его обязательно нужно завалить на экзаменах. Сейчас такие установки или похожие установки есть в приемных комиссиях?

Игорь Бузовский:

Конечно, сегодня это вызывает иронию, все это понимают.

Но это было.

Игорь Бузовский:

Иронию я имею в виду сегодня, поскольку никто сегодня не будет ни исключать, ни отдавать обязательно предпочтение. Но существуют завоевания, я могу даже и так сказать. Они заключаются в следующем. Сегодня, допустим, молодежные отряды охраны правопорядка. Это ребята, которые работают вместе с органами внутренних дел, работают с Министерством обороны, они работают в качестве дружинников, они патрулируют улицы. При поступлении в высшее учебное заведение силовых структур Министерств и ведомств мы добились того, что есть сегодня положение, которое после выдачи рекомендации «БРСМ», при прочих равных (такое понятие есть), отдается предпочтение им.

А вот я все пытаюсь апеллировать к советскому прошлому. Может быть, не только к тем вещам, которые сегодня вызывают улыбку, но и к вещам, которые вызывают в хорошем смысле ностальгию. Я очень хорошо помню, когда в детстве я ездил к бабушке на поезде и висела табличка «Вас обслуживает комсомольская бригада». И на самом деле такие таблички висели в магазинах, в гостиницах. И это было знаком качества. Вы не пытаетесь возродить вот эту советскую традицию?

Игорь Бузовский:

Это остается знаком качества. Даже от пассажиров идут постоянно добрые пожелания на то, чтобы как можно больше такую практику внедряли в жизнь.

То есть и сейчас такие таблички в поезде можно встретить?

Игорь Бузовский:

Таблички такие мы пока что не организовывали, мы не вывешивали, но молодежные бригады у нас однозначно есть, они существуют. И сегодня на железной дороге молодежная бригада есть. Но когда работает наш студенческий отряд на железной дороге (в частности, очень много запросов сейчас пошло из Российской Федерации), они получают сегодня и хорошую заработную плату и, ко всему прочему, отзывы.

То есть такая хорошая альтернатива угрюмой и злой проводнице.

Игорь Бузовский:

Возможно. Хотя зачастую на Российских железных дорогах как раз-таки, возможно, и нужна угрюмая проводница, которая может и подзатыльника дать. Но наши отряды справляются. Я более чем уверен, они будут работать и дальше и получать по-прежнему положительные отзывы.

Почему-то такая фраза вспоминается: «Спортсменка, комсомолка и просто красавица». И тогда, в советское время, считалось, что именно в комсомоле самые красивые девушки. А сегодня вы готовы подтвердить, что в «БРСМ» самые красивые девушки?

Игорь Бузовский:

Я не буду говорить о своих каких-то личных впечатлениях. Конкурс «Королева весна» – это конкурс грации, артистического мастерства. Там, где мы выбираем не просто красивую внешне девушку. Мы красоту выбираем консолидированную, так скажем. Красота должна быть общая. И как раз-таки, я думаю, в «БРСМ» девочки, девчата подбираются те, которые и думают о том, чтобы сформировать себя личностно, сформировать себя не только внешне.

Если на такой конкурс красоты придет девушка без членского билета, вы готовы взять?

Игорь Бузовский:

Мы не ограничиваем. Как правило, проекты наши не ограничиваются только союзной молодежью. Хотя мы начали ставить акцент на том, что Союз молодежи – это большая семья. Там, где должны быть и свои мероприятия, должны быть свои проекты, которые будут исключительно для своих ребят. Так, чтобы понимали ребята, что такое Союз молодежи, очертания общих мероприятий, очертания, которые позволяют консолидироваться. Но, как правило, подавляющее количество мероприятий, проектов – это и союзная молодежь, и несоюзная молодежь.