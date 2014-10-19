Пенсионер из Брестской области за 4 года насыпал курган на месте сожженной наполеоновскими войсками деревни

Новости Беларуси. В Брестской области пожилой мужчина устанавливает монументы собственного производства на месте памятных событий. Изготавливает их пенсионер из камней и бетона прямо в собственном дворе.

Его стараниями в округе появились обелиски на месте сожженной наполеоновскими войсками деревни. Курган мужчина насыпал в ручную целых 4 года.

О событиях давно минувших лет Александру Сушко рассказывал его прадед, спустя десятилетия мужчина решил увековечить память своих предков.

О событиях времен Наполеоновской войны 77-летний Александр Сушко рассказывает так, словно сам был их участником. Книжная история «оживает» и, кажется, сейчас на дороге появятся герои давно минувших дней.

Такие подробности – из рассказов прадеда. Он же поведал и историю уничтожения деревни в 1812 году. Спустя десятилетия Александр Васильевич о трагедии предков не забыл – на месте братской могилы сам насыпал курган и установил памятный знак.

Александр Сушко:

Я это четыре года насыпал после тяжелой операции. По кусочку, отмеривал сам себе.

Недалеко – еще один самодельный монумент – напоминание о событиях уже Отечественной войны. На памятнике – вязаный шар и икона – дань местным традициям и легендам.

Жители деревни пытались по-своему спасти родные места от немецко-фашистских захватчиков.

Александр Сушко:

Надо было до утра сделать кресты, а женщинам выткать полотенце и повесить «За победу».

За каждым установленным памятником – преданье «старины глубокой». До сих пор пенсионер помнит и имя погибшего в боях партизана – Леонид Антипов. На местном кладбище нашел его могилу, установил постамент, на который собирается изготовить и табличку.

Сетует мужчина только на то, что в грамотности своей не уверен. Говорит, орфография страдает по причине недостатка образования. Закончить ему удалось всего три класса. Дальше – тяжелая трудовая жизнь в колхозе и серьезная болезнь.

Александр Сушко:

Я хочу, чтобы память осталась нашим «продкам». И пусть прочитают, что делалось на нашей родной земле.

Для краеведов рассказы пенсионера – уникальная возможность заполнить пробел в истории родного края.

К слову, многим местным «легендам» профессионалы уже нашли документальное подтверждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Граник, директор военно-исторического музея имени Дмитрия Удовикова (Дрогичин):

Деревня Черневичи Дрогичинского района находится на перекрестке важных средневековых стратегических путей. К тому же здесь, рядом с деревней, существовала переправа, то есть брод. И я думаю, что те события, о которых нам рассказал человек, и уставил памятники, имели место.

На вопрос о том, зачем 77-летний мужчина таскает тяжелые камни и трудится над созданием памятников, отвечает коротко: на его глазах исчезло две деревни. Он хочет, чтобы о них помнили.