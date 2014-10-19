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Пуховичский район: история о том, как многодетный отец воспитывает в одиночку 5 девочек

19 октября 2014 14:35
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Новости Беларуси. На неделе в Беларуси отметили День матери. Самые теплые слова мы адресовали тем, кто дал нам жизнь. Но сегодня рассказ не о представительнице прекрасной половины человечества, а о мужчине, которому по воле судьбы пришлось одному воспитать пятеро детей.

Об отце-герое, которым вправе гордиться вся страна, этот выпуск программы «Центральный регион» на СТВ.

В агрогородке Турин Пуховичского района живет семья Бирюковых. Многодетный отец Дмитрий - обычный сельский житель, на долю которого выпало много испытаний. 16 лет назад парень вернулся из армии, устроился механизатором и познакомился с будущей женой. Надежда работала дояркой. Вместе с дочерьми от первого брака - Катей и Настей - переехала к мужу. Общий язык с детьми Дмитрий нашел быстро - практически сразу девочки стали называть его папой. Через год в семье появилась Диана, а затем Маша и, самая маленькая, Полина.

Многодетное счастье сменилось горем. У жены диагностировали онкологию.

Когда Надежды не стало, ей было всего 35. Дмитрию пришлось взять на себя обязанности матери...

# общество # Многодетные семьи в Беларуси # Дмитрий Бирюков

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